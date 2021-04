Nach Tod von Willi Herren: SAT.1 stoppt Promis unter Palmen!

Willi Herren sorgte in den vergangenen Jahren für viel Unterhaltung im TV. Derzeit ist der TV-Star in der diesjährigen Staffel von “Promis unter Palmen” zu sehen. Die Produktion wurde vor einigen Monaten aufgezeichnet. Doch nun die traurige Nachricht: Im Alter von nur 45 Jahren ist der Sänger verstorben! Der Sender reagiert umgehend und stoppt die Ausstrahlung von “Promis unter Palmen”.

Nach dem Tod von Willi Herren will SAT.1 die restlichen Folgen von “Promis unter Palmen” nicht mehr ausstrahlen. Die neue Staffel der Erfolgsshow startete erst am 12. April und wird immer montags gezeigt. Das Finale sollte erst Ende Mai laufen. Doch nun ist Schluss: Nach dem plötzlichen Tod von Willi Herren hat sich der Sender dazu entschieden, die restlichen Folgen nicht mehr auszustrahlen.

SAT.1 zeigt Promis unter Palmen nicht mehr

“Eine traurige Nachricht hat uns heute erreicht: Willi Herren ist gestorben. Wir sind fassungslos. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Aus Pietätsgründen wird SAT.1 die verbleibenden Folgen ‘Promis unter Palmen’ nicht zeigen. Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden”, erklärte der Sender in einem Statement in den sozialen Netzwerken. Wie der Abschluss genau aussehen soll, ist noch nicht bekannt.

So reagieren die User

Die meisten Follower finden gut, dass SAT.1 die restlichen Folgen nicht mehr zeigen will. Es gibt aber auch kritische Stimmen. "Ich bin auch der Meinung das man die restlichen Folgen zeigen sollte. Sicherlich wird das die letzte Show gewesen sein in der er zu sehen ist! Wenn alles gestrichen wird kann man davon ausgehen das er weit gekommen ist, wenn er das nicht sogar gewonnen hat", schreibt beispielsweise ein User unter dem Post. "Also es ist ja schon traurig, egal wer und wie verstirbt, aber ich denke weder er noch seine Familie würde wollen dass man ihn nicht mehr sieht. Dafür war er viel zu gerne in den Medien", heißt es in einem anderen Kommentar.