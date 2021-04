Willi Herren: Was ist die Todesursache?

Diese Nachricht ist für die Fans ein riesiger Schock! Im Alter von nur 45 Jahren ist Willi Herren verstorben. Der Schauspieler wurde leblos in seiner Wohnung gefunden, wie die Polizei mitteilte.

Willi Herren gehörte in den vergangenen Jahren zu den bekanntesten TV-Gesichtern. Doch nun ist im Alter von nur 45 Jahren verstorben. Die traurige Todesnachricht bestätigte die Polizei, aber auch sein Manager gegenüber der Bild-Zeitung.

Willi Herren war in zahlreichen TV-Shows

Der Ballermann-Sänger war aus dem Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Durch die “Lindenstraße” wurde der Schauspieler bekannt. In der ARD-Serie spielte er in 170 Folgen mit und erlangte damit deutschlandweite Bekanntheit. Danach nahm er in zahlreichen TV-Formaten teil – darunter gehören unter anderem “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!”, “Das Sommerhaus der Stars”, “Promi Big Brother” oder auch “Kampf der Realitystars”. Derzeit flimmert er noch in der aktuellen Staffel von “Promis unter Palmen” über die Bildschirme. Aus dem Fernsehen war der TV-Star nicht mehr wegzudenken und war eine feste Größe.

Was Überdosis die Todesursache?

Der Notruf ging am Dienstagmittag ein – der Schauspieler wurde laut dem Medienbericht leblos in seiner Wohnung gefunden. Die Todesursache könnte angeblich eine Überdosis gewesen sein, wie die Bild-Zeitung berichtet. Offiziell bestätigt wurde das jedoch noch nicht. In der Wohnung lebte Willi Herren zuletzt mit seiner Frau Jasmin. Das Paar hatte sich kürzlich getrennt. Immer wieder hatte Willi Herren mit seiner Alkohol- oder Drogensucht zu kämpfen. Im Jahr 2008 hat er sich bei einem Entzug begleiten lassen. Erst vor einigen Tagen hatte er in Köln mit “Willi Herren’s Rievkoochebud” einen mobilen Reibekuchenstand präsentiert. Schon gelesen? Nach Tod von Willi Herren: SAT.1 stoppt Promis unter Palmen!