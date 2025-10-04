Connect with us

    Medizinischer Notfall: Tim Mälzer erlebt Schock-Moment bei „Drei gegen Einen“

    gepostet am

    Jan Köppen, Knossi und Tim Mälzer bei "Drei gegen Einen"
    RTL / Steffen Z Wolff

    RTL zeigt am Samstag eine neue Ausgabe von „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“. Doch dann wird Tim Mälzer plötzlich zu einem medizinischen Notfall. 

    Ob sportliche Höchstleistungen, Gedächtnisakrobatik oder einfach nur völlig skurrile Weltrekorde. Bei dieser Show zählen echte Leistung und Leidenschaft! In jeder Challenge treten Weltmeister, Rekordhalter und außergewöhnliche Talente gegen das unschlagbare Trio an! Zu gewinnen gibt es bis zu 50.000 Euro pro Show. Moderiert wird die Show der Champions von Laura Wontorra.

    Eine Challenge bei „Drei gegen Einen“ läuft für Tim Mälzer nicht nach Plan. Plötzlich geht der Sternekoch zu Boden und schreit vor Schmerz! Der 54-Jährige wird zum medizinischen Notfall.

    Mike Heiter und Leyla Lahouar
    Leyla und Mike Heiter: Nach der Hochzeit ging es zum Notfall-Arzt

    „Hat sich angefühlt wie ein Pferdekuss“

    Als der Starkoch einen schweren Schlitten übers Trainingsfeld zieht, kommt es zum Drama – und dann muss der Sanitäter ran. „Hat sich angefühlt wie ein Pferdekuss“, sagt Tim Mälzer laut RTL. Aber wie schlimm ist die Verletzung wirklich und muss Tim Mälzer die Show sogar verlassen?

    Später kommt Tim Mälzer ins Studio zurück. Laura Wontorra will wissen, was der Arzt gesagt hat: „Im Arsch. Er hat gesagt: Gott sei Dank ist er kein Tierarzt, sonst würde er einschläfern.“ Kartfahren trotz Verletzung? „Wer bremst, verliert“, verlässt sich Tim Mälzer auf sein heiles rechtes Bein. Knossi brettert hingegen völlig planlos über die Piste: „Das war schon mit eins der schwierigsten Spiele, die wir jemals hier hatten.“

    In „Drei gegen Einen“ treten Jens „Knossi“ Knossalla, Tim Mälzer und Jan Köppen in verschiedenen Challenges gegen einen Profi auf dem Gebiet an. Unter anderem geht es um „Zungenakrobatik“, „Car Flipping“ oder auch „Ballons zerbeißen“.

    RTL zeigt „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ am 4. Oktober 2025 um 20.15 Uhr.

