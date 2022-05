Mallorca, deine Promis: Jasmin Wagner alias Blümchen

In den 90er Jahren war Jasmin Wagner nicht mehr wegzudenken! Sie machte sich als Blümchen einen riesigen Namen und ist eine echte Musik-Ikone. Im Megapark auf Mallorca heizt die Sängerin dem Publikum ordentlich ein. KUKKSI Mallorca stellt euch die Musikerin genauerer vor.

In den 90er Jahren kam man an Blümchen nicht vorbei und galt in der Zeit als einer der erfolgreichsten Solokünstlerinnen in Deutschland. Ihre Hits eroberten die Charts und räumte zahlreiche Musikpreise wie den ECHO ab. Doch nicht nur in Deutschland, sondern auch international legte die Sängerin eine erfolgreiche Karriere hin: Als „Blossom“ sang sie ihre Hits auf englisch und war in Asien und Osteuropa damit sehr erfolgreich.

Steckbrief zu Jasmin Wagner

Name: Jasmin Wagner

Geburtstag: 20. April 1980

Sternzeichen: Widder

Geburtsort: Hamburg

Größe: 178 cm

Gewicht: 63 kg

Ihre Karriere als Blümchen

Im Jahr 1995 wurde „Herz an Herz“ veröffentlicht und landete damit einen riesigen Erfolg. Die zweite Single „Kleiner Satellit“ eroberte die deutschen Charts. Ih Studioalbum „Herzfrequenz“ hat sich rund ein Jahr in den Charts gehalten und wurde auch mit der „Goldenen Schallplatte“ ausgezeichnet. Im Laufe ihrer Karriere kamen zahlreiche Singles wie „Blaue Augen“ oder „Nur geträumt“ und Alben dazu. Im Jahr 2000 folgte dann nach 5 Jahren das Ende von Blümchen. „Nach fünf aufregenden, spannenden und wunderschönen Jahren ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen. Wie jeder andere Mensch auch habe ich mich weiterentwickelt“, teilte Jasmin Wagner damals mit.

Jasmin Wagner tritt regelmäßig im Megapark auf

Später ist die Sängerin dann nicht mehr unter Blümchen aufgetreten, sondern unter ihrem richtigen Namen. Jasmin Wagner ist nicht nur Sängerin, sondern auch Moderatorin und Schauspielerin – so spielte sie beispielsweise auch in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten" oder in der SAT.1-Komödie „Erdbeereis mit Liebe" mit. Zudem stand Jasmin Wagner auch für die ZDF-Produktionen „Hallo Robbie!", „SOKO 5113" und „Notruf Hafenkante" vor der Kamera. Im Jahr 2019 feierte sie ihr Comeback als Blümchen und sind seit 2021 vor allem Elektro-Schlager. Zudem arbeitet sie auch für das Theater oder diverse Musicals und ist auch als Synchronsprecherin tätig. Jasmin Wagner ist eben ein echtes Multitalent! Jasmin Wagner singt heute oft ihre alten Songs aus der Blümchen-Zeit – unter anderem im Megapark auf Mallorca, wo sie regelmäßig auftritt.