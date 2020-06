Sommerhaus der Stars 2020: Die Kandidaten wurden offiziell bestätigt!

In den vergangenen Wochen gab es viele Spekulationen um die möglichen Teilnehmer im „Sommerhaus der Stars“. Nun hat RTL die Kandidaten offiziell bestätigt! Der Cast dürfte in der Villa für ordentlich Zündstoff sorgen.

Die Gerüchte haben sich bestätigt: Neben Denise Kappès und Henning Merten ziehen auch Annemarie Eilfeld und ihr Tim ins „Sommerhaus der Stars“. Und auch die Schauspieler Diana Herold und ihr Partner Michael sind dabei genauso wie Georgina Fleur und ihr Verlobter. Die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens sind für die Produktion von Mallorca aus nach Deutschland gereist und legten damit den weitesten Weg zurück. Diese müssen gemeinsam auch mit Hypnotiseur Martin Bolze und seiner Michaela Scherer sowie den Web-Stars Lou und Lisha unter einem Dach leben.

Die Kanddiaten im Überblick

Annemarie Eilfeld & Tim

Caro & Andreas Robens

Denise Kappés & Henning Merten

Diana Herold & Michael

Georgina Fleur & ihr Verlobter Kubilay Özdemir

Lisha & Lou

Martin Bolze & Michaela Scherer

Sommerhaus findet in Bocholt statt

Die Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ findet diesmal nicht in Portugal, sondern in Bocholt in Nordrhein-Westfalen statt. Grund dafür ist die Corona-Pandemie – eine Produktion im Ausland wäre derzeit nur schwer umsetzbar gewesen. Laut RTL erwartet die Promis dort ein rostiger Grill, Plastikstühle und einen kleinen Pool. Einen genauen Sendetermin hat RTL bisher noch nicht bekanntgegeben – die Staffel wird aber wahrscheinlich im Spätsommer ausgestrahlt.