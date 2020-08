Love Island-Melissa ist die neue Bachelorette!

Ob Anna Christiana Hofbauer, Nadine Klein, Jessica Paszka oder Gerda Lewis – die Beautys suchten als die „Bachelorette“ bei RTL die große Liebe. Nun hat der Sender bekanntgegeben, wer die neue Rosen-Lady ist – und das sorgt für eine echte Überraschung.

Wenn der Sommer zu Ende ist, wird es bei RTL erst so richtig heiß – denn im Herbst buhlen 20 attraktive Single-Männer um eine Lady, die bereits bewiesen hat, dass sie eine Frau zum Dahinschmelzen ist! Melissa, die letztes Jahr auf „Love Island“ die Herzen im Sturm eroberte, ist die Bachelorette 2020 – und kann ihre neue Liebesreise kaum erwarten!

Melissa wurde durch Love Island bekannt

„Liebe ist Freundschaft überzogen mit Schokolade“, sagt Melissa – und hat längst gezeigt, dass sie selbst eine süße Versuchung ist. 2019 verzauberte sie mit ihrer authentischen Art in der TV-Show „Love Island“ und zog sogar Sänger Pietro Lombardi in ihren Bann! Mit der großen Liebe wollte es bisher dennoch nicht klappen – ein Glück für die 20 Liebesanwärter, die in diesem Jahr bei „Die Bachelorette“ um Melissas Herz kämpfen.

Obwohl es die hübsche Stuttgarterin Mut gekostet hat, diese Reise anzutreten, freut sie sich auf die Herausforderung. Schließlich entspricht sie ganz ihrem Lebensmotto: „Es ist okay, Angst zu haben. Aber geh da raus und öffne dich! Liebe, hasse, mache Fehler, lerne und werde mit jedem Schritt stärker.“

Dass ausgerechnet Melissa die neue „Bachelorette“ wird, ist eine echte Überraschung. „Ich glaube, man hat schon bei ‚Love Island‘ gesehen, dass ich Hemmungen hatte, mich mit nur zwei Männern zu treffen. Und ich glaube, wenn dann da noch ein paar mehr stehen, dann wäre es bei mir vorbei“, erzählte Melissa mal in einem Interview mit Promiflash. In der Kuppelshow wird sie gleich auf 20 Hotties treffen. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL ab dem Spätsommer – ein genauer Sendetermin ist bisher noch nicht bekannt.