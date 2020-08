Love Island 2020: Das sind die männlichen Islander!

Es sind nur noch wenige Tage! Bei RTLZWEI startet dann die neue Staffel von „Love Island“. Der Sender hat jetzt die männlichen Kandidaten enthüllt.

In der neuen Staffel wird geflirtet und geknutscht, was das Zeug hält. Die Singles verbringen einen Sommer in einer Traumvilla auf Mallorca und suchen nach der großen Liebe. Jana Ina Zarrella wird auch diesmal wieder durch die Staffel führen. RTLZWEI hat nun bekanntgegeben, welche männlichen Hotties die Beach-Babes in der Kuppelshow um den Finger wickeln wollen. Dabei sind Henrik (23), Josua (24), Luca (24) sowie Marc (24).

Single-Boys wollen die Beach-Babes um den Finger wickeln

Die Kandidaten hoffen, dass sie bei „Love Island“ die große Liebe finden werden. „Bisher habe ich keine Frau gefunden, die mich wirklich umgehauen hat“, sagt Henrik. „Mit meiner charmanten Art bringe ich die Mädels um den Verstand!“, meint Josua. Und Luca verspricht: „Ich bin immer gut drauf und verbreite viel gute Laune, das macht mich zu einem perfekten Islander.“

Wer wird seine Traumfrau finden?

Marc hat vor allem eine Schwäche für sportliche Frauen. „Wenn sie offen, süß, positiv, lächelnd und sportlich aktiv ist, werde ich schwach“, so der 25-Jährige. Ob die Jungs bei „Love Island“ tatsächlich die große Liebe finden werden? RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 31. August 2020 um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.

Das sind die Love Island-Boys