„Let’s Dance“ 2026: Diese 13 Kandidaten sind dabei

RTL startet in eine neue, magische Tanzsaison und hat die ersten 13 Prominenten enthüllt, die sich 2026 bei „Let’s Dance“ auf ihr großes Tanzabenteuer einlassen.

Schauspieler, Musiker, Entertainer und Sportler wagen den Schritt aufs Parkett – mit großen Emotionen, überraschenden Momenten und persönlichen Geschichten. Wer begeistert Jury und Publikum? Wer wächst über sich hinaus? Und wer holt sich am Ende den Titel „Dancing Star 2026“?

Das sind die Kandidaten bei „Let’s Dance“ 2026

Jan Kittmann (42), Schauspieler

„Unfassbar! Ich darf wirklich mittanzen – seit 15 Jahren träume ich davon, und jetzt wird es tatsächlich war. Ich bin überwältigt und habe gleichzeitig den größten Respekt vor dieser Herausforderung.“

Esther Schweins (55), Schauspielerin

„In mir steckt ein Zirkuskind, das will ab und zu raus. Ich habe einfach Lust auf die große Show, auf Unterhaltung und allem voran darauf, mit vollem Fokus etwas Neues zu lernen, Tanzen!“

Gustav Schäfer (37), Musiker & Drummer

„Ich habe 20 Jahre lang bewiesen, dass ich perfekt im Takt bleiben kann – jetzt will ich herausfinden, ob das auch gilt, wenn meine Füße plötzlich wichtiger sind als meine Hände.“

Vanessa „Nessi“ Borck (29), „Princess Charming“

„Let’s Dance macht mir ehrlich gesagt richtig Respekt. Ich weiß, es wird anstrengend und emotional, aber ich gehe da mit ganz viel Vorfreude rein.“

Anna-Carina Woitschack (33), Sängerin

„Let’s Dance ist für mich wirklich eine Art Lebenstraum – und es ist immer noch etwas unwirklich, dass ich tatsächlich dieses Jahr dabei bin. Ich freue mich riesig auf die Herausforderung, habe aber auch großen Respekt vor dem Training und allem, was Woche für Woche auf mich zukommt. Ich bin total gespannt auf die Reise und will einfach alles geben. “

Joel Mattli (31), Sportler

„Als Sportler liebe ich Herausforderungen und ‚Let’s Dance‘ ist für mich eine ganz besondere! Tanzen ist Neuland für mich und der Respekt ist riesig, aber ich freue mich einfach so auf dieses Abenteuer! Ich gehe mit offenem Herzen, viel Neugier und großem Ehrgeiz auf diese Reise und freue mich darauf, über mich hinauszuwachsen.“

Sonya Kraus (53), Moderatorin

„Hurrah! Viele Jahre war ich busy mit Kind und Co. Endlich kann die Muddi mitmachen und tanzen bis die Hüfte knackst. Es gibt einfach nichts, das meine Füße lieber tun als tanzen. Mal schauen, ob das so bleibt, wenn sie von Blasen gebeutelt sind. Egal, da müssen sie durch!“

Willi Whey (31), Content Creator

„Am meisten freue ich mich darauf mal eine ganz andere Seite von mir zeigen zu können – ich finde Stilbrüche immer spannend und ich glaube, ich bin für die Zuschauer eine Überraschung. Nachdem ich jetzt schon so viel über die Let’s Dance-Family gehört habe, freue ich mich sehr auf die gemeinsame Zeit und die Herausforderung.“

Betty Taube (31), Model & Content Creatorin

„Ich war selten so aufgeregt und kann an nichts anderes mehr denken. Ich habe mir die letzten Staffeln nochmal angeschaut und schlafe mit schwitzigen Händen und Füßen ein. Ich freue mich riesig Tanzen zu lernen, aber habe auch etwas Angst aber vor allem Respekt vor diesem Leistungssport. Ich hoffe ich kann mir die Choreografien merken und wer weiß – vielleicht schlummert ja in mir ein verborgenes Tanzbein.“

Nadja Benaissa (43), Sängerin

„Die Teilnahme bei ‚Let’s Dance‘ war schon immer ein absoluter Traum für mich. Dass ich nun selbst dabei bin, ist wirklich unglaublich und ich werde mein Bestes geben, um auch die Staffel glänzen zu lassen!“

Milano (27), Musiker

„Tanzen ist eine andere Sprache als Musik und genau das reizt mich. Ich komme mit Respekt, Neugier und dem Willen, wirklich zu arbeiten.“

Ross Antony (51), Musiker

„Ich habe diese Sendung schon immer geliebt und freue mich riesig, jetzt selbst Teil davon zu sein. Dass das eine echte Herausforderung wird, weiß ich und davor habe ich großen Respekt. Aber genau das macht den Reiz aus. Die ‚Let’s Dance‘ Familie ist etwas ganz Besonderes und ich freue mich sehr darauf, Teil davon zu sein.“

Simon Gosejohann (49), Comedian

„Meine größte Cha-Cha-Challenge ever. Ich werde mich bis ins Finale twerken!“