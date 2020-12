Krass Schule: Wid Celina verprügelt?

Thea und Chris haben in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” den Verdacht, dass Schülerin Celina zu Hause verprügelt wird. Carmen fürchtet unterdessen, dass Marvin sie nicht mehr liebt. Rocco, Felix und Leonard wollen als Stripper durchstarten und zählen auf Jacquelines Hilfe.

Thea und Chris sorgen sich weiter um Schülerin Celina. Als Thea diese in der Schule mit blauen Flecken an ihren Armen sieht, kommt ihr ein schrecklicher Verdacht: Wird Celina zu Hause etwa geschlagen? In der Clique herrscht unterdessen schlechte Stimmung – und das, obwohl sich Lukas mit Marvin und Carmen versöhnt hat. Dennoch geht Marvin Carmen mehr und mehr aus dem Weg. Sie befürchtet das Schlimmste: Liebt Marvin sie etwa nicht mehr?

Heißer Strip von Rocco, Felix und Leonard

Außerdem gibt's nackte Tatsachen an der EFG: Rocco, Felix und Leonard wollen mit einem heißen Strip für die Schülerinnen ihr Taschengeld aufbessern. Aber ihre Moves sind so versteift, dass Jacqueline die Sache in die Hand nimmt und den Jungs beibringt, wie man die Hüllen fallen lässt und dabei sexy aussieht… Die neue Folge von "Krass Schule – Die jungen Lehrer" zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr.