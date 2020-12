Krass Schule: Tarek verhält sich seltsam!

Über eine App hat Felix in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” eine heiße Frau kennengelernt. Aber Rocco, Tobias und Charlotte finden: Er ist noch nicht reif für ein Date. Tarek verhält sich seltsam. Er schläft im Unterricht und wäscht die Wäsche seiner Geschwister in der Schule.

Tarek benimmt sich heute höchst seltsam. Erst schläft er im Unterricht ein, dann erwischt Jessi ihn dabei, wie er heimlich die Wäsche seiner Geschwister in der Schule wäscht. Warum ist er auf einmal so komisch drauf? Derweil fragt sich Dietrich schockiert: Hat Franziska etwa das Schlafmittel in Theas Smoothie gemischt? Franziska streitet zwar alles ab, aber Dietrich und Thea lassen nicht locker und wollen die Wahrheit herausfinden.

Felix lernt eine Frau kennen

Nach Alexas Angriff mit dem Blumentopf verhärtet sich der Beef zwischen ihr und Leonard. Mit gegenseitigen Pranks machen sie sich fertig. Anna befürchtet, dass der Streit zwischen den beiden eskaliert. Felix hat unterdessen über eine Dating-App eine ziemlich heiße Frau kennengelernt. Aber Rocco, Tobias und Charlotte sehen da noch erheblichen Handlungsbedarf, bis sie Felix wirklich auf ein Date loslassen können. Allerdings enden ihre Bemühungen, Felix zu einem echten Gentleman zu erziehen, in einer Katastrophe. Die neue Folge von "Krass Schule – Die jungen Lehrer" zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr.