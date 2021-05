Krass Schule: Rosa verändert ihre Persönlichkeit!

Emily ist in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ das Date von Max und ihrer Mutter ein Dorn im Auge, während Rosa ihre Persönlichkeit für ihren Schwarm Tom immer mehr verändert, ohne dass sie es selbst merkt. Vince fürchtet derweil, vom Vater aufs Internat abgeschoben zu werden.

Als Emily den Kuss zwischen ihrer Mutter und Max sieht, rastet sie komplett aus. Sie crasht das Date der beiden und stellt Max in der Schule bloß. Als der daraufhin Linda zum Gespräch in die Schule bittet, hetzt Emily die Direx auf Max. Linda sucht das Gespräch mit ihrer Tochter – doch dann eskaliert die Lage vollkommen.

Rosa hat sich in Tom verknallt

Rosa ist derweil big in love: Tom hat ihr total die Augen verdreht! In seiner Gegenwart fühlt sie sich selbstbewusst und stark. Sie will alles dafür tun, um ihren Schwarm weiterhin zu beeindrucken. Dabei merkt sie leider gar nicht, wie sehr sie verändert, zumal Tom sie in ihrem Verhalten noch bestärkt. Verliert Rosa am Ende alles?

Vince wiederum steht unter Druck: Sein Vater verbietet ihm den Kontakt zu Bella und Linus. Aus Angst, aufs Internat zu müssen, hält sich Vince an die strengen Vorschriften. Doch Bella und Linus wollen das nicht akzeptieren und finden vermeintlich die perfekte Lösung. Da haben sie die Rechnung allerdings nicht mit Vince‘ Vater gemacht… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“. Schon gelesen? Krass Schule: Jürgen Milski mischt die Daily auf!