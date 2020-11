Karriere vorbei? BTS-Mitglied Suga wurde operiert!

BTS zählt zu einer der erfolgreichsten K-Pop-Bands überhaupt. Die Gruppe wollte am noch in diesem Monat ihr neues Album “BE” veröffentlichen. Doch ausgerechnet jetzt hat sich Gruppenmitglied Suga an der Schulter verletzt – seine Karriere liegt deshalb vorerst auf Eis.

Die BTS-Jungs brechen einen Rekord nach dem anderen! Nach ihrer erfolgreichen Single “Dynamite” soll nun ihr Album “BE” am 20. November 2020 auf den Markt kommen. Doch einer der sieben Bandmitglieder wird beim Comeback wohl ausfallen: Rapper Suga hat sich an der Schulter verletzt und muss sogar operiert werden! Deshalb wird er sich vorerst zurückziehen.

Er wurde an der Schulter operiert

“Suga hat sich am 3. November einer Schulter-OP unterzogen. […] Aufgrund des Eingriffs wird er nur an wenigen Gruppenaktivitäten teilnehmen, um sich voll und ganz auf seine Genesung zu konzentrieren”, heißt es in einer Pressemitteilung des Plattenlabels Big Hit Entertainment.

Suga meldet sich zu Wort

Oberste Priorität habe seine Gesundheit, heißt es in der Mitteilung. Der Rapper und Songwriter hatte schon öfter Schmerzen in seiner Schulter – daher war der Eingriff notwendig. Er selbst meldete sich auch zu Wort. “Glücklicherweise ist die Operation glimpflich verlaufen. Ich habe Schmerzen, aber ich fühle mich erleichtert. […] Es tut mir so leid, dass ich nun länger nicht mehr auftreten kann. Es macht mich echt fertig”, schrieb Suga auf dem Fanportal Weverse.

Wie lange wird er bei BTS ausfallen?

Die Fans freuen sich riesig, dass es Yoongi, wie Suga mit bürgerlichem Namen heißt, die Operation gut überstanden hat und wünschen ihm gute Besserung – doch er muss sich ausruhen und darf seine Schulter wohl erstmal noch nicht belasten. Deshalb wird er auch vorerst bei BTS fehlen und eine Pause machen – wie lange er jedoch ausfallen wird, ist nicht bekannt. Seine Community freut sich aber riesig, wenn Suga irgendwann wieder auf der Bühne stehen wird.