Kampf der Realitystars 2022: Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort!

Es geht wieder los: Bei RTLZWEI startet am Mittwoch die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“. Diesmal müssen die Stars wieder zahlreiche Challenges bewältigen und mit den anderen Kandidaten klarkommen. Doch wo liegt eigentlich die Villa? KUKKSI verrät, wo sich der Drehort befindet.

Die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ geht bei RTLZWEI am 13. April 2022 in die nächste Runde. Die neuen Folgen laufen dann immer mittwochs zur besten Sendezeit. In dieser paradiesischen Kulisse kann es sich keiner der Realitystars zu bequem machen: Immer wieder werden neue Stars angespült und haben sogleich die Macht. In der „Stunde der Wahrheit“ können sie entscheiden, welcher Kandidat als nächstes seine Koffer packen muss.

Wo wurde „Kampf der Realitystars“ gedreht?

Die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ wird auch diesmal in Thailand produziert, wo die Stars und Sternchen in eine Traumvilla einziehen werden. Der genaue Drehort ist jedoch nicht bekannt. Fakt ist aber: Die Kandidaten können sich auch diesmal auf eine traumhafte Kulisse freuen! Bekannt ist aber, dass die Show auf der Insel Ko Phuket produziert wird, welche sich im Süden des Landes befindet. Die Insel hat um die 320.000 Einwohner und die Hauptstadt ist Mueang Phuket. Bei Touristen zählt die Insel zu einer der beliebtesten Urlaubsorte überhaupt. Die Kandidaten wohnen in einer in einer offenen Bambushütte, die man Sala nennt.

Welche Kandidaten sind dabei?

Insgesamt werden 23 Stars um den Sieg kämpfen. Dabei in der neuen Staffel sind unter anderem „Bauer sucht Frau"-Star Schäfer Heinrich, Reality-TV-Sternchen Elena Miras, Ex-Richter Ronald Schill, der ehemalige „Berlin – Tag & Nacht"-Star Jan Leyk oder auch Katzenberger-Mama Iris Klein. Am Ende der Staffel wird jedoch nur ein Kandidat als Gewinner aus der Show gehen. Wer kann sich safen und wer wird an den Challenges und dem Zusammenleben scheitern? Wer schließt geschickt Allianzen und wer wird rausgekickt? RTLZWEI zeigt „Kampf der Realitystars" ab dem 13. April 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr.