Diese 3 Sternzeichen sind besonders sportlich

Sport hilft und das ist egal ob nach einer Trennung oder doch in den kälteren Monaten. Sich zu bewegen schüttet Unmengen an Glückshormonen aus und hilft der physischen Verfassung ungemein! Allein jeden Tag eine Runde spazieren zu gehen kann das Immunsystem nachhaltig unterstützen.

Gerade in den Wintertagen werden viele von uns sportlich aktiv. Im Januar verzeichnen die Fitnessstudios die meisten Neukunden – verschwinden aber auch recht schnell wieder. Es gibt diese Phase im Jahr, wo wir alle zu wahren Athleten werden! Doch genauso schnell, wie die Motivation zum Sport machen kam, verschwindet sie auch wieder. Bei einigen Sternzeichen ist das nicht der Fall.

Diese Sternzeichen machen regelmäßig Sport

Löwe

Man kann sich schon vorstellen, dass der Löwe ungemein viel Rennen und sich bewegen muss. So sind Menschen mit diesem Sternzeichen nicht anders drauf! Sich mal einen Tag nicht bewegen? Komplett unmöglich. Löwen müssen ständig in Bewegung bleiben und sind schnell unausgelastet. Am liebsten geht das Sternzeichen mit einer Gruppe trainieren – das pusht die Motivation ungemein. Nebenbei kann der Löwe da sein Ego am besten präsentieren!

Widder

Widder sind extrem energiegeladen. Sie müssen, genau wie der Löwe, sich immer bewegen. Dabei ist es ihnen aber egal was für eine Sportart – denn da sind sie offen für Neues. Gerne probieren Widder jeden Tag ein neues Hobby aus. Egal ob nun Free-Climbing, Surfen oder doch die Stadt zum Parcour machen: Für dieses Sternzeichen ist nichts zu wild! Gerne macht der Widder bei Wettkämpfen mit. Die perfekte Kombination, denn sie betätigen sich ungemein gerne sportlich und sind dazu sehr ehrgeizig und wollen um jeden Preis gewinnen!

Steinbock

Für dieses Sternzeichen ist Sport im Fitnessstudio überhaupt nichts! Viel lieber verbringt der Steinbock seine Trainingszeit in der Natur – hauptsache es wird sich sportlich betätigt. Selbst im Urlaub könnte der Steinbock nicht auf seine Bewegung verzichten. Morgens eine Runde im Wald joggen gehen ist für ihn wie Meditation. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen sind echte Kontrollfreaks