Der August neigt sich dem Ende zu. „Neuer Monat, neues Glück“ – so oder so ähnlich geht das Sprichwort. Für viele Sternzeichen bringt der Wechsel in einen neuen Monat viele Chancen und diese sollten genutzt werden. Hält der September für dich was ganz Besonderes bereit?

Der Sommer ist langsam aber sicher vorbei und der Herbst kommt immer näher. Einige Sternzeichen haben in den hitzigen Tagen nicht so viel Glück gehabt – doch jetzt kommt ihre Zeit! Die kühlen Temperaturen wirken sich direkt auf dein Gemüt aus und sie werden sichtlich entspannter. Doch nicht nur das: Die Sterne stehen im kommenden Monat besonders günstig für sie.

Diese Sternzeichen haben einen besonders positiven September

Jungfrau

Es ist der Geburtsmonat des Sternzeichens und somit klar im astrologischen Vorteil. Doch gerade das Thema „Liebe“ ist für die Jungfrau sehr prägnant im kommenden Monat. Sie sollte sich darauf konzentrieren bereits bestehende Bindungen zu intensivieren – denn sie halten viel Glück bereit! Deine liebsten werden dir im September eine große Freude machen, also plan lieber einen Abend mehr mit Freunden und Familie, als immer zu arbeiten.

Löwe

Gerade beruflich hält der September für dich einige Neuerungen bereit! Vielleicht eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung? Sei wachsam was eventuelle Zeichen in die Richtung angeht und ergreife die Chance, wenn sie sich ergibt! Du hast lange auf diese Möglichkeit gewartet und hart gearbeitet: Der September ist dein Monat!

Waage

Auch die Waage ist in den kühleren Tagen glücklicher, als bei der aktuellen Hitze. Da kommt ihr der September ganz gelegen, denn ihr Gemüt wird sich sichtlich entspannen. So sind kommende Aufgaben nicht annähernd so anstrengend und das Sternzeichen ist so wesentlich gelassener. Die Ruhe und Entspannung bringt neue Kraft mit sich – Kollegen und dein Chef sind von dem neuen Ansporn begeistert und so sammelt die Waage besonders viele Pluspunkte!