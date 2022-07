Ingo Lenßen: Was macht der TV-Anwalt heute?

Die Pseudo-Doku „Lenßen und Partner“ lief über viele Jahre in SAT.1. Die Show war damals sehr erfolgreich und die alten Folgen werden auch heute noch im TV ausgestrahlt. Doch was macht der TV-Anwalt eigentlich heute?

Im Jahr 2003 lief die erste Episode von „Lenßen & Partner“ in SAT.1. Die Serie handelt von Rechtsanwalt Ingo Lenßen, welcher Aufträge von Mandanten entgegen nimmt und mit Privatdetektiven ermittelt. Meist wird der Fall am Ende der Sendung geklärt – jedoch geraten in der Doku auch oft der Anwalt oder die Detektive in die Gewalt von Straftätern.

Ingo Lenßen ist die Hauptfigur in der Pseudo-Doku und arbeitet auch in Realität als Rechtsanwalt. Von 1982 bis 1986 studierte er Rechtswissenschaft an der Universität Koblenz, hatte später ein Referendariat in einem Anwaltsbüro in Rio de Janeiro, ein Examen als Assessor und studierte dann Europawissenschaften am Europainstitut. Im Jahr 1990 hat Ingo Lenßen dann seine Zulassung als Anwalt erhalten. Später gründete er seine eigene Kanzlei und arbeitet als Rechtsanwalt für Strafrecht und des Ehe- und Familien- sowie des Erbrechts.

Die TV-Karriere von Ingo Lenßen

Bevor Ingo Lenßen bei „Lenßen & Partner“ zu sehen war, spielte er in den Folgen von „Richter Alexander Hold“ einen Anwalt. Nach der Absetzung der Pseudo-Doku spielte er wieder verstärkt in der Gerichtsshow mit. Im Jahr 2011 wurde der Film „Lenßen – Der Film“ in SAT.1 ausgestrahlt und stand seit 2012 für seine neue Serie „Lenßen“ vor der Kamera. Auf dem Spartensender SAT.1 Gold hatte der Anwalt ab 2014 die neue Sendung „Ingo Lenßen: Ihr Urteil bitte!“ und war dann später auch in den Formaten „Lenßen live – Die Recht-Sprech-Stunde“ und Sicher ist sicher – Das Servicemagazin mit Ingo Lenßen“ zu sehen. In SAT.1 läuft seit 2020 auch die Scripted-Reality „Lenßen übernimmt“.

Was macht Ingo Lenßen heute?

Ingo Lenßen arbeitet heute noch als Rechtsanwalt und ist auch dem Fernsehgeschäft nicht fern geblieben. Der Jurist hat jedoch auch noch andere Projekte. So ist er er für das Portal „Advopedia“ tätig, wo der Anwalt gemeinsam mit vielen Autoren viele juristische Tipps gibt. Der Anwalt unterstützt als Schirmherr die Initiative zur Drogen-Prävention „Respect Yourself“ und engagierte sich als Moderator des „Rock is Sexy ’08“ sowie weiteren gemeinnützigen Projekten. Ein großes Thema ist für ihn auch Sport: Nach einer Eishockey-Karriere ist er auch als Spielerberater für brasilianische Fußballspieler in Deutschland tätig. Ingo Lenßen lebt heute am Bodensee und ist dort stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins der Schule Schloss Salem. Schon gelesen? Alexander Hold: Das wurde aus dem TV-Richter