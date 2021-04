Lee MacMillan: Influencerin stirbt mit nur 28 Jahren!

Lee MacMillan bereiste die Welt und war als Influencerin damit sehr erfolgreich. Ihre Community nahm sie an die schönsten Orte der Welt. Doch nun die traurige Nachricht: Der Web-Star ist im Alter von nur 28 Jahren gestorben!

Seit vielen Jahren war Lee MacMillan beinahe auf der ganzen Welt und erkundete immer wieder neue Orte. Ihr Smartphone war immer dabei, schließlich wollte sie auch ihre Fans mit auf die Reise nehmen. Im Laufe der Jahre konnte sich die 28-Jährige eine riesige Community bei Instagram aufbauen. In dem sozialen Netzwerk verzeichnete der Web-Star knapp 50.000 Follower.

Ihre Familie meldet sich zu Wort

Doch nun ist sie verstorben: Die 28-Jährige soll Suizid begangen haben. In einem emotionalen Statement meldete sich ihre Familie zu Wort. “Nachdem sie ein außergewöhnliches Leben geführt und gegen ihre Depressionen ankämpfte, müssen wir mit gebrochenen Herzen bekannt geben, dass Lee sich am Freitag das Leben genommen hat”, schreiben die Angehörigen.

Und weiter heißt es in dem Text: “Sie war das hellste Licht, eine totale Naturgewalt und wurde von so vielen Menschen geliebt. Wir werden sie mit jeder Faser unserer Herzen vermissen.” Sie richten dann auch noch eine wichtige Botschaft an die User: “Wir können jetzt nur noch eines für Lee tun: Die Nachricht verbreiten, dass die psychische Gesundheit ebenso wichtig ist wie die körperliche – und dass eine Erkrankung jeden treffen kann, egal wie unwahrscheinlich es erscheint. Es ist okay, wenn es euch nicht gut geht! Es ist okay, um Hilfe zu bitten und es ist auch absolut nötig, um Hilfe zu bitten.”

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.