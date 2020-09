Horoskop: Diese 5 Sternzeichen essen nur Fast Food

Wenn man nach einer langen Partynacht sich den lang ersehnten Döner genehmigt ist Fast Food einfach der Himmel auf Erden. Doch manche Menschen übertreiben bei ihrer Ernährung komplett – für sie ist das ungesunde Essen das Grundnahrungsmittel!

Sich gesund zu ernähren ist manchmal gar nicht so einfach. Die verschiedensten Fast-Food-Filialen machen auf ihr überaus lecker aussehendes Angebot aufmerksam. Kurz mal was bestellen und hinter damit ist eben auch wirklich einfacher, als zu Hause was zu kochen. Wenn es eben nicht die Fast-Food-Ketten sind, sind es eben die Lieferservices. Zwar kann man da auch auf gesündere Alternativen zurückgreifen – aber sind wir mal ehrlich.

Diese Sternzeichen essen nur ungesundes Essen

Waage



Sich wohl zu fühlen ist der Waage extrem wichtig. Nicht nur der Geist muss entspannt sein, auch der Körper muss zufrieden gestellt werden. Und das macht das Sternzeichen vor allem mit Essen – und zwar einer ganzen Menge und auch nicht immer gesund. Eine Packung Chips am Abend? Komplett normal für die Waage. Ungesundes schmeckt halt aber auch wirklich einfach zu gut.

Stier

Dem Stier ist es egal was jetzt genau da vor ihm liegt: Burger, Cola, Schokolade – dieses Sternzeichen kennt bei seinen Essgewohnheiten kein Pardon. Ganz nach dem Motto: „Je fettiger, desto besser“, lebt der Stier ungehemmt vor sich hin. Ist der Hunger aber erstmal gestillt ist er glücklich und zufrieden, nichts könnte ihn dann aus der Ruhe bringen.

Widder

Essen selber kaufen gehen ist für dieses Sternzeichen eine reine Zumutung! Nicht, weil er nicht könnte, Widder lieben es einfach bei Lieferservice zu bestellen! Stundenlang durch das Angebot der umliegenden Restaurant zu gucken ist fast genauso gut wie shoppen – und man muss für sein Essen nicht mal mehr das Bett verlassen. Leider vergisst das Sternzeichen ab und zu auch mal eine gesündere Auswahl zu bestellen.

Wassermann

Von allen möglichen Fast-Food-Ketten hat der Wassermann mindestens jede schon einmal ausprobiert! In regelmäßigen Abständen steht ein Besuch bei McDonald’s, Burger King, KFC & Co an. Dabei könnte der Wassermann so gut kochen – doch lieber lässt er das von anderen machen. Selbst zu kochen würde dieses Sternzeichen nur in kompletten Wahnsinn treiben!

Löwe

Wenn sie mal essen, ist es immer ungesund! Die Leidenschaft selber zu kochen ist bei Löwen einfach zu ausgeprägt. Und gerne darf das Rezept auch noch ein bisschen verbessert werden. Nur schade, dass der Löwe so meist die weniger gesunde Variante nimmt. Er lässt es sich gerne gut gehen und übertreibt es dabei ein kleines bisschen.