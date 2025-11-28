„Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidat bricht ab – „Es geht nicht anders, ich gehe kaputt“

Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ kommt es zum Eklat! Was als Liebesgeschichte begann, endet in einem Horror-Szenario – und ein Kandidat bricht die Show dann sogar ab.

In der SAT.1-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“ treten Menschen vor den Traualtar, die sich zuvor noch nie gesehen haben und geben sich das Ja-Wort. Frank und Marén haben sich angenähert und gelten als einer der Traumpaare in dem Format.

Frank besorgte den Verlobungsring heimlich auf Madeira – Marén war davon beeindruckt. Sie nahm den Ring entgegen und war total glücklich. „Ich lieb‘ dich wirklich“, sagte Frank schließlich zu ihr.

Doch später ziehen plötzlich dunkle Wolken auf und die Harmonie beginnt zu bröckeln. Im Paradies auf Madeira kracht es nach dem Heiratsantrag zwischen Frank und Marén. Geht es für die Kandidatin doch alles viel zu schnell?

„Ich merke, dass du mich einengst, ganz extrem“

Kurz vor seiner Rückreise wird Frank mit der Wahrheit konfrontiert. „Ich merke, dass du mich einengst, ganz extrem“, sagt sie. Denn die Nähe überfordert Marén total. Als Frank das Wort ergreifen will, stoppt sie ihn direkt: „Nein, jetzt lass mich ausreden. Du nimmst mir einfach diese Luft zu atmen.“

Für Frank bricht daraufhin eine Welt zusammen. Es sei ein „Schlag in die Magengegend … da fühle ich mich auch echt verletzt“, erklärt er bei „Hochzeit auf den ersten Blick“. Das Liebesgeständnis von Frank war das größte Problem für Marén und hat sie auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Denn auch, wenn sie sich über den Verlobungsring gefreut hat – die Worte „Ich liebe dich“ haben sie emotional „eingeholt“.

Es gibt zudem noch eine andere Sache, die sie ihm vorwirft: Die Kandidatin meint, dass sich Frank ausschließlich vor den Kameras gut präsentiere. Auch das kann Frank nicht nachvollziehen: „Sie macht sich doch auch schön, wenn sie vor die Kamera tritt. Warum wird mir das zum Vorwurf gemacht?“

Zwischen den sind die Fronten extrem verhärtet. Auch der Trailer zur nächsten Folge lässt nichts Gutes verlauten. „Dunkle Wolken ziehen auf – Frank am Tiefpunkt“, heißt es in der Vorschau. „Es geht nicht“, stellt Frank klar. Später trifft er Marén zu einem Gespräch. Zu einem Happy End kommt es nicht – stattdessen zieht Frank einen Schlussstrich. Dort verkündet er: „Ich muss das hier beenden, es geht nicht anders. Ich gehe kaputt.“ Das Experiment für die beiden ist damit beendet.

SAT.1 zeigt „Hochzeit auf den ersten Blick“ immer dienstags um 20.15 Uhr.