Heidi Klum verrät: Ist Leni bei GNTM dabei?

Lenia Klum startet voll durch! Gemeinsam posierte das Nachwuchs-Model mit ihrer Mama Heidi Klum für die Vogue. Nun hat das Supermodel verraten, ob ihre Tochter vielleicht auch mal bei GNTM dabei ist.

Bei ProSieben startet am 4. Januar die neue Staffel von “Germany’s next Topmodel”. Die Kandidatinnen könnten diesmal kaum unterschiedlicher sein. Produziert wurden die Folgen diesmal aufgrund der Corona-Pandemie in Berlin. Bei den Dreharbeiten war auch Leni Klum dabei – das war aber nur zufällig, wie Heidi Klum jetzt verriet.

Leni Klum bald bei GNTM dabei?

KUKKSI konnte die erste Folge der neuen Staffel von “Germany’s next Topmodel” vorab sehen. Dort tauchte auch Leni Klum auf. Wird die 16-Jährige nun bald einen Job bei GNTM übernehmen? Danach sieht es wohl nicht aus, wie ihre Supermodel-Mama jetzt offenbarte. “Derzeit übernimmt sie gar keine Rolle. Vielleicht in ein paar Jahren mal. Sie war an dem Tag gerade da und wusste nicht, wer im Cast ist”, erzählt Heidi Klum bei der digitalen GNTM-Preview, bei welcher auch KUKKSI anwesend war.

Strenge Hygiene-Maßnahmen am Set

Und auch sonst verspricht die Staffel einiges. Denn unter anderem sind Komiker Otto Waalkes und Modemacher Wolfang Joop als Gast-Juroren mit. Die Dreharbeiten waren während der Corona-Pandemie nicht leicht. “Am schwersten fällt mir dieses Jahr, meine Mädchen nicht zu umarmen, ihnen nicht persönlich ihre Fotos zu geben oder Tränen zu trocken. Das ist von Weitem echt blöd”, sagt Heidi Klum. “Auch unsere Gastjuroren müssen eine Woche lang in Quarantäne, bevor sie kurz bei uns vorbeischauen”, so die GNTM-Chefin. Eine externe Agentur wurde beauftragt, um alle Hygienemaßnahmen umsetzen – und diese waren extrem aufwendig. Die Crew sowie die Models müssen oft zum Corona-Test und auch ein Arzt ist immer am Set – so wird die Gesundheit aller gewährleistet.