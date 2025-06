„Hartz und herzlich“-Pascal wirft 8.000 Euro teure Gehhilfen in Müll – jetzt drohen bittere Konsequenzen

Pascal aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ sorgt für den nächsten Eklat! Der 23-Jährige kann aufgrund mehrere Vorerkrankungen kaum laufen. Gehhilfen sollten ihm eigentlich helfen – jedoch hat er diese einfach in den Müll geschmissen. Das Gerät kostete 8.000 Euro und wurde von der Krankenkasse bezahlt. Jetzt drohen für ihn schwere Konsequenzen.

Der 23-jährige Bürgergeld-Empfänger sorgte bei „Hartz und herzlich“ immer wieder für Kopfschütteln bei den Zuschauern. Pascal wollte seiner Mutter Beate nichts dazugeben – sie musste die Miete und die Lebensmittel selbst stemmen. Deshalb stand sie selbst vor dem finanziellen Ruin. Seine Mutter zog die Notbremse und warf Pascal aus der Wohnung heraus. Der 23-Jährige war daraufhin einige Monate obdachlos – doch mittlerweile konnte er wieder bei ihr einziehen.

„Der hatte einen Hirnschlag, Gehirnblutungen und dann ein Loch im Herzen“

Pascal hat sein Leben nicht im Griff. Denn Arbeit will er keine annehmen, da er nur sehr schlecht laufen könne. „Der hatte einen Hirnschlag, Gehirnblutungen und dann ein Loch im Herzen“, erzählt seine Mutter Beate bei „Hartz und herzlich“. Deshalb hat der 23-Jährige große Probleme, zu laufen.

Pascal war acht Jahre lang auf den Rollstuhl angewiesen, bis er wieder laufen konnte. Dann sollte der Bürgergeld-Empfänger eigentlich sogenannte Orthesen tragen. Die Krankenkasse bezahlte die Gehhilfen für Pascal – diese hat um die 8.000 Euro gekostet. Aber das, was ihm helfen könnte, hat der 23-Jährige einfach in den Müll geschmissen.

„Ich war halt damals so dumm und hab sie in den Müll geschmissen“

„Ich war halt damals so dumm und hab sie in den Müll geschmissen“, gibt er bei „Hartz und herzlich“ zu. „Wenn ich irgendwann wieder im Rollstuhl lande, ist das meine Schuld“, so der 23-Jährige. Und genau mit diesen Konsequenzen muss Pascal wohl rechnen, denn er hat wieder heftige Schmerzen in den Beinen und könnte möglicherweise wieder im Rollstuhl landen.

Eigentlich wären in einem solchen Fall dafür die Gehhilfen da, welche die gesundheitlichen Probleme verhindert hätten – wenn Pascal diese nicht in den Müll geschmissen hätte. Mutter Beate hat wenig Mitleid mit ihrem Sohn und macht eine klare Ansage: „Dem trete ich dann in den Arsch. Ich hab keinen Bock, wieder einen Rollstuhl zu schieben.“

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.