„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (27.08.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 27.08.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Jana droht die Kündigung, wenn sie ihre Wohnung nicht bald in einen ordentlichen Zustand bringt. Derweil ist Petras neue Bleibe eine Katastrophe, und bei Elvis und Co. steht eine Mutprobe mit Ekel-Faktor an: die Stinkefisch-Challenge.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Florian widmet sich mit seiner ältesten Tochter Lea der Grabpflege. Bei Carmen und ihren Jungs ist unterdessen jede Menge Spaß auf der Mannheimer Mess angesagt, während Elvis und seine Söhne es bei einer Monstertruckshow krachen lassen.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Die 58-jährige Pamela bezieht neben Bürgergeld auch Witwenrente – doch das Jobcenter rechnet ihre Rentenbezüge auf das Bürgergeld an. Diese Verrechnung hält sie für ungerecht und sucht deshalb das Gespräch mit der Sozialkasse. Pamela fordert eine faire Behandlung und hofft auf eine Klärung ihres Anspruchs. Sandra fiebert derweil einem neuen Leben, fernab vom Beton und der Enge der Stadt, entgegen. Sie möchte nach 10 Jahren im achten Stock des Blockmacherrings der Plattenbausiedlung in Rostock den Rücken kehren und ins Eigenheim aufs Land ziehen.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Für Sandra und ihre Familie sollte es der Start in ein neues Leben werden, doch kurz vor dem geplanten Umzug platzt die Schlüsselübergabe für ihr Haus in Ostfriesland. Der Grund: Die Bank hat das nötige Geld für das Eigenheim nicht rechtzeitig überwiesen. Nun steht alles auf der Kippe – ohne Zahlung keine Schlüssel, ohne Schlüssel kein Einzug. Pamela braucht währenddessen dringend eine Waschmaschine. Der Alltag ohne das wichtige Haushaltsgerät ist kaum zu bewältigen. Gemeinsam mit ihrer Freundin Maritta macht sie sich auf den Weg zum An- und Verkauf in Schutow. Ob die beiden dort fündig werden?