Elene Lucia Ameur: So krass wurde BTN-Zoe angefeindet!

Durch „Berlin – Tag & Nacht“ wurde Elene Lucia Ameur bekannt. Mit ihrer Rolle Zoe polarisierte die Beauty in der erfolgreichen RTLZWEI-Daily – das brachte jedoch auch Schattenseiten mit sich. Denn auf der Straße wurde die Darstellerin oft angefeindet!

Im vergangenen Jahr ist Elene Lucia Ameur bei „Berlin – Tag & Nacht“ ausgestiegen. Zuletzt eskalierte die Situation in der Serie komplett und nahm sogar Krätze und Schmidti als Geisel. „Nach meinem Abschied hatte ich einige Angebote von anderen Serien. Doch für mich kam es erstmal nicht in Frage gleich woanders anzuheuern. Ich bin ein Kind von „Berlin -Tag und Nacht“. Und das sage ich mit Stolz. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich spüre noch immer eine große Verbundenheit mit der Serie. Es hätte sich falsch angefühlt direkt in eine neue TV-Familie ‚einzuheiraten'“, sagte Elene Lucia Ameur vor einigen Monaten im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So ging es nach dem BTN-Aus weiter

Und wie ging es nach dem BTN-Aus für die Darstellerin weiter? „Seit meinem Abschied arbeite ich als Synchronsprecherin, hatte dort schon einige spannende Projekte. Mein Traum wäre es, einmal für einen Walt Disney-Film zu sprechen. Ich glaube, ich bin der größte Disney-Fan auf dieser Erde. Das wäre fantastisch. Ansonsten findet man mich auf Instagram und TikTok, wo ich mit meinen Followern viel Spaß habe. Ich hoffe, sie auch mit mir“, verriet uns Elene Lucia Ameur.

Die Darstellerin wurde auf der Straße angespuckt

Mit ihrer Rolle Zoe hat Elene Lucia Ameur bei „Berlin – Tag & Nacht“ extrem polarisiert – das hatte auch negative Seiten. „Es war einfach irre. Mit der Rolle der Zoè Schuster habe ich eine unfassbar polarisierende Figur verkörpert. Das wurde mir erst klar, als die ersten Folgen ausgestrahlt wurden. Die Reaktionen waren krass. Auf der Straße wurde ich oft angesprochen, was ich denn für ein Miststück sei. Einmal wurde ich sogar angespuckt. Leider konnten einige nicht zwischen meiner Person und der verschlagenen Zoè trennen. Auch im Netz habe ich viel Hass erfahren – aber auch extremen Zuspruch. Das war total neu für mich. Die Arbeit am Set hat viel Spaß gemacht. Das Team und die Produktion waren großartig“, sagt die Darstellerin.

Elene Lucia Ameur ist bei Promi Big Brother dabei

Elene Lucia Ameur startete nach dem Serien-Aus bei „Berlin – Tag & Nacht“ als Influencerin durch. Im TV ist es jedoch etwas ruhiger um die Soap-Beauty geworden – bis jetzt! Denn nun will die Darstellerin das Haus bei „Promi Big Brother“ aufmischen und ist in der diesjährigen Staffel dabei. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 07. August 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.