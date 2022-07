Droht ein Blackout? Sonnensturm rast auf die Erde zu!

Die Sonnenaktivität nimmt immer weiter zu. Das hat in der Vergangenheit immer wieder für Sonnenstürme gesorgt. Nun droht der nächste und könnte einige Teilchen direkt auf die Erde schleudern.

Vor einer Sonneneruption warnt die Weltraumwetter-Wissenschaftlerin Dr. Tamitha Skov. „Die neue Region 3058 feuert einen M2.9-Flare ab! Sie ist nun die vierte Region auf der Sonne mit dem X-Faktor. NOAA setzt das X-Flare-Risiko auf 10 Prozent fest, aber das könnte bald steigen“, schreibt die Expertin beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Sonnensturm kann GPS-Signal beeinträchtigen

Für die Menschen selbst stellt ein solcher Sonnensturm keine Gefahr da. Jedoch könnte das GPS-Signal sowie Radio gestört werden. „GPS-Nutzer sollten in der Dämmerung wachsam sein“, rät Dr. Tamitha Skov. Das bedeutet: Es könnte auch Probleme beim Handyempfang geben und in seltenen Fällen sind auch mal Stromausfälle möglich. Aber auch die Navigation von Schiffen und kleinen Flugzeugen sowie Signalanlagen bei der Bahn können durchaus gestört werden.

Der Sonnensturm soll am Dienstag auf die Erde treffen. Ein Sonnensturm entsteht übrigens dann, wenn die Magnetatmosphäre eines Planeten gestört wird. Die Sonne ist derzeit in einer aktiven Phase – es ist daher nicht ausgeschlossen, dass sich solche Ereignisse in der Zukunft wiederholen werden. Erst in diesem Jahr sorgte ein Sonnensturm für ziemlich viel Chaos bei der Raumfahrtfirma SpaceX: Die Inbetriebnahme neuer Satelliten waren nicht möglich.