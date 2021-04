DMX: Das war sein verrücktes Leben

Mit gerade einmal fünfzig Jahren verstarb gestern eine echte Raplegende. Eine Überdosis an Drogen soll ihn getötet haben. Dabei hatte er in seinem Leben alles erreicht und eigentlich viele Jahre vor sich. KUKKSI hat in diesem Artikel seine größten Momente und Highlights zusammengefasst.

DMX kam von ganz unten und erreichte nicht nur in den USA einen Legendenstatus. Er lebte den amerikanischen Traum und verwirklichte sich selbst. Doch am Ende gab es ein tragisches Ende. Wegen einer Überdosis soll er nun plötzlich verstorben sein.

Aus armen Verhältnissen

Simmons wurde 1970 in der Stadt Mount Vernon, welche im Bundesstaat New York liegt, geboren. Er wuchs in einem streng christlichen und Haushalt auf. Dabei war die Familie nicht wohlhabend. Ganz im Gegenteil. Der spätere Superstar wuchs in sehr einfachen und ärmlichen Verhältnissen auf. Doch das Krasse: Er ging mit Jay-Z, Busta Rhymes und Biggie Smalls in eine Schule. Wer diese Leute nicht kennt: Auch sie wurden zu den größten Musikidolen in den USA. Doch dann kam so langsam der Erfolg. Seine Debüt-Single Born Loser sorgte für das erste große Ansehen. So langsam baute er sich einen Namen und Reichweite auf.

Er war ein Allrounder

In den USA war er regelmäßig und meistens auch immer sehr lange in den Charts. So schaffte er es mit nahezu jedem Album auf den ersten Platz. Dabei konnte der Rapper nicht nur singen. Auch in unzähligen Filmen wie zum Beispiel in ,,Beyond the Law" oder ,,In the Drift". Doch es lief nicht immer für ihn. Zwar hatte er durch seine Musik oder auch Rollen als Schauspieler sehr viele helle Momente. Doch saß er auch schon als Jugendlicher regelmäßig in Untersuchungshaft und musste mehrere Freiheitsstrafen absitzen. In seinem Leben hatte Simmons auch mehrere Affären und Ehen. In einem Interview verriet er, Vater von 15 Kindern zu sein.