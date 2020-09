Dieter Bohlen erklärt: Darum ist DSDS so erfolgreich!

Bei RTL geht “Deutschland sucht den Superstar” im Januar in die nächste Runde. Derzeit finden die Dreharbeiten der erfolgreichen Castingshow statt. Die Jury beantwortete am Freitagvormittag zahlreiche Fragen. KUKKSI war vor Ort in Köln.

Maite Kelly, Mike Singer und Michael Wendler sind die neuen Juroren der kommenden Staffel. Dieter Bohlen ist seit Beginn an dabei und aus der Show nicht wegzudenken. Er hat die Sendung geprägt, wie kein anderer – und ist auch einer Gründe, weshalb die Show auch nach 18. Staffeln noch immer so erfolgreich ist.

Dieter Bohlen hat viele Ideen eingebracht

“Einige Leute denken, dass ich hier nur sitze und die Kandidaten beurteile. Viele Ideen von DSDS sind aber von mir. Vielleicht bin ich nicht der Schlauste oder Kreativste, aber der Fleißigste. Ich haue mir die Nächte um die Ohren. Ich glaube, DSDS ist noch da, weil ich mir echt Mühe gegeben habe und weil der Sender sowie die Produktionsfirma mich sehr unterstützt haben”, sagt Dieter Bohlen auf der Pressekonferenz zu KUKKSI.

DSDS-Juror dankt dem Team hinter den Kulissen

Zwar arbeitet Dieter Bohlen viel für die Show – aber ohne dem Team hinter den Kulissen würde gar nichts funktionieren. “Manchmal bin ich auch etwas überarbeitet, muss ich zugeben. Bei 18 oder 19 Stunden wird man manchmal blöd im Kopf. Wir haben ein Mega-Team und haben eine riesige Kraft investiert. Wir haben tolle Tonleute oder Menschen, welche sich beispielsweise um das Licht kümmern”, so der Produzent.

RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm fügt hinzu: “Einige Kandidaten haben um ihr Leben gesungen. Und vielleicht ist deshalb die Stimmung im Team auch super, dass wir trotz Corona die Sendung produzieren können.” Dieter Bohlen bringt es dann nochmal auf den Punkt: “Mit Euphorie kann man Berge versetzen – und das haben wir auch hier gemacht.” Die neue Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” zeigt RTL ab Januar 2021.