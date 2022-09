Diese 3 Sternzeichen verlieben sich beim Online-Dating

Die meisten Menschen lernen neue Leute im Netz kennen. Denn: Dating boomt! Apps wie Tinder oder Lovoo boomen total – das ist nicht erst seit der Corona-Pandemie der Fall. Es gibt tatsächlich einige User, welche in Dating-Apps ihre große Liebe finden – das könnte auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Es gibt mittlerweile unzählige Dating-Apps und bieten zahlreiche Funktionen, um neue Leute kennenzulernen. Manchmal ist es nur ein Flirt oder auch Spaß im Bett. Doch einige finden darüber tatsächlich auch die große Liebe! Laut dem Horoskop könnte das auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen. Denn einige haben beim Online-Dating tatsächlich gute Chancen, die Liebe ihres Lebens durch das Smartphone zu finden.

Diese Sternzeichen finden ihr Liebes-Glück beim Online-Dating

Widder

Der Widder sprüht nur so vor Energie! In dem Sternzeichen steckt extrem viel Abenteuerlust und hat auch eine selbstbewusste Art. Das Sternzeichen ist beim Online-Dating sehr aktiv und hat kein Problem damit, zahlreiche Leute anzuschreiben, welche er interessant findet. Er fackelt nicht sehr lange und ist bereit, sich ziemlich schnell zu treffen. Lange hin und her schreiben ist absolut nicht sein Ding – Widder-Geborene wollen die Person lieber zeitnah kennenlernen. Und dann könnte bei einem Date auch der Funke überspringen, dass er die Apps bald gar nicht mehr braucht.

Jungfrau

Dass die Jungfrau sehr perfektionistisch ist, ist kein Geheimnis. Das trifft aber auch auf ihren möglichen künftigen Partner zu – das Sternzeichen hat deshalb hohe Ansprüche. Im echten Leben fällt es der Jungfrau deshalb schwer, jemanden kennenzulernen. Stattdessen nutzt sie lieber Dating-Apps – und das mit Erfolg! Denn dort kann sie schneller klarstellen, was ihr gefällt und was nicht. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass das Sternzeichen ihren Traumpartner in einer Dating-App finden wird – und war wahrscheinlich schon sehr bald…

Schütze

Der Schütze ist immer lustig drauf, mit ihm kann man über alles reden und ist auch sehr abenteuerlustig. Das Sternzeichen ist also der perfekte Date-Partner! Da er aber genug zu bieten hat, reicht ihm ein einfaches Date nicht aus – sein Gegenüber muss ihm schon etwas bieten können. Ist das der Fall, zeigt sich das Sternzeichen schnell fasziniert und dann kann aus einem Date auch schon mal mehr entstehen. Die große Liebe für den Schützen findet sich definitiv in den Dating-Apps! Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen lieben mehrere Menschen gleichzeitig