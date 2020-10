Das Fest der Liebe ist nicht nur von Harmonie und Ruhe geprägt. Bei vier Sternzeichen ist die Weihnachtszeit von vorne bis hinten nur anstrengend. Entweder schieben sie alles auf und warten bis zur letzten Sekunde oder machen sich schon Wochen vorher verrückt.

Die Weihnachtszeit mag wirklich schön sein – bei manchen löst sie aber nur puren Stress aus. Das fängt bei der, für sie, gespielten Besinnlichkeit an und endet irgendwo auf den überfüllten Weihnachtsmärkten. Obwohl diese wohl dieses Jahr eher weniger das Problem sein werden. An sich verständlich: Gerade Weihnachten ist meist ein Marathon an Terminen. Die Schwester möchte besucht werden, dann gibt es am zweiten Weihnachtsfeiertag Mittag bei der Oma – verständlicherweise auf der anderen Seite von Deutschland.

Für diese Sternzeichen wird Weihnachten besonders anstrengend

Wassermann

Wenn die an sich sowieso schon stressige Zeit seinen Höhepunkt findet, ist auch für den Wassermann das absolute Limit erreicht. Denn zu Heiligabend finden alle Vorbereitungen ihr Ende und dann ist die ganze Familie im Haus. Je mehr Menschen, desto mehr Gespräche – umso mehr Potential gibt es für Stress und Drama. Für den Wassermann gibt es nichts schlimmeres, er mag die Ruhe und Friedlichkeit.

Zwilling

Eigentlich liebt der Zwilling das Fest der Liebe. Alle finden wenigstens einmal im Jahr zusammen, wenn da doch nicht dieses riesige Chaos wäre, was jedes Jahr vorprogrammiert ist. Hier empfiehlt es sich einen genauen Plan zu erstellen: “Wer macht was? Sind alle Aufgaben schon vergeben?” Wenn diese Fragen detailliert geklärt sind wird Weihnachten auch wirklich besinnlich!

Löwe

Kälte, Schnee und wenig Sonnenlicht – für den Löwen das totale Grauen! Du hast im Sommer Geburtstag und fühlst dich da auch mega wohl. Wenn er doch nur das ganze Jahr da wäre. Doch leider ist das nicht möglich, was deine schlechten Laune aber keineswegs stört! Du bist immer wieder aufs Neue überrascht, wie eklig der Winter doch wirklich ist. Und dann ist da auch noch Weihnachten mit einer ganzen Menge Stress. Da bist du als Löwe einfach nur raus.

Schütze

Du wartest mit all deinen Besorgung bis ganz zum Schluss und wunderst dich dann warum in dir sowas wie Panik ausbricht. Du bist ein Meister im Verdrängen und hast so eigentlich eine ganze entspannte Zeit bis Heiligabend. Doch eine Woche vorher realisierst du dann, wie du schon wieder alles komplett verplant hast. Früher anfangen wäre ein Möglichkeit, aber du scheiterst Jahr für Jahr an dem Vorsatz.