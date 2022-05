Diese Hollywood-Stars sind komplett abgestürzt

Die meisten Hollywood-Stars sind durch große Rollen bekannt geworden, hatten mit diversen Blockbustern ihren Durchbruch und sämtliche Preise abgeräumt. Es gibt aber auch eine ganz andere Seite, die Hollywood hat. So mancher erfolgreicher Promi ist nämlich auch schon komplett abgestürzt. KUKKSI verrät dir die bekanntesten Fälle.

Für viele Menschen ist es einfach nur ein Lebenstraum, eine einzige Rolle in Hollywood spielen zu dürfen und sich somit zu verewigen. Doch so mancher Promi hat genau diesen Weg eingeschlagen und war eine feste Größe im Schauspielbusiness – bis zum Absturz. So mancher Star hat sich nämlich selbst alles vermasselt und die eigene Karriere zerstört.

Diese Promis sind komplett abgestürzt

Bill Cosby

Jahrzehntelang war er ein riesiges Idol für so viele Menschen – und das nicht nur in den USA. Denn durch seine Fernsehformate und Rollen war er international bekannt und beliebt. Doch das änderte vor wenigen Jahren schlagartig. Es gab einen Prozess gegen ihn, weil er 2004 Andrea Constand unter Drogen gesetzt und sexuell genötigt haben soll. Er wurde verurteilt und für schuldig erklärt.

Harvey Weinstein

Es ist vermutlich nicht nur einer der schrecklichsten, sondern auch bekanntesten Prozesse aus Hollywood. Er war einer der erfolgreichsten Filmproduzenten. Doch dann kam eine Vielzahl von sexuellen Missbräuchen und Vergewaltigungen auf. Der Prozess ist allerdings noch im vollen Gange.

Amanda Bynes

Sie hatte eine rosige Zukunft vor sich, doch psychische Probleme machten ihr einen Strich durch die Rechnung. Immer wieder viel sie negativ auf. So soll sie unter Drogeneinfluss Auto gefahren sein oder auch mit Pflastern im Gesicht und Zigarette in der Hand in der Öffentlichkeit aufgetreten sein.

Edward Furlong

An der Seite von Arnold Schwarzenegger spielte er in „Terminator 2“ mit und schaffte es so, eine gewisse Bekanntheit zu erlangen. Allerdings sorgte er in der Zukunft dann für viele negative Schlagzeilen. Harte Abstürze, Drogen und eine Menge Skandale sorgten für eine gebrochene Hollywood-Karriere. Schon gelesen? Diese Hollywood-Stars machen heute etwas ganz anderes!