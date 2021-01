Diese 4 Sternzeichen können ohne TikTok nicht leben

Der Hype um TikTok wird einfach immer größer! In der App kann man kurze Clips hochladen und sich eine Fanbase aufbauen. Laut dem Horoskop können einige Sternzeichen ohne der Plattform nicht mehr leben.

Soziale Medien sind besonders bei Teenagern extrem wichtig. Ob Instagram, Facebook oder TikTok – die Apps gehören für einige zum Alltag einfach dazu. Immer beliebter wird dabei vor allem TikTok. Einige tun einfach alles dafür, um die meisten Likes zu bekommen – einige sind davon regelrecht abhängig. Das trifft vor allem auf einige Sternzeichen zu.

Diese 4 Sternzeichen lieben TikTok

Schütze

Der Schütze hat alle wichtigen Social-Media-Apps auf dem Hand – so will er einfach immer auf dem Laufenden bleiben. Er scheut sich nicht nur die Beiträge und Videos von anderen an, sondern ist auch selbst aktiv. Ein besonders großer Stellenwert hat dabei auch TikTok: In der App postet das Sternzeichen immer mal wieder ein Video und hofft auf viele Likes. Er hofft dabei auf eine erfolgreiche Influencer-Karriere.

Widder

Der Widder braucht einfach immer sein Smartphone! Noch bevor er morgens sich den ersten Kaffee macht, checkt er seine Nachrichten auf den Smartphone und schaut, was seine Freunde über Nacht in den sozialen Netzwerken gepostet haben. Das Sternzeichen könnte damit mehrere Stunden verbringen – das Handy ist sein fester Begleiter im Alltag. Er kann von den lustigen Clips bei TikTok einfach nicht genug bekommen.

Zwilling

Ganz vorne dabei in Sachsen Social Media ist auch der Zwilling. Ob bei Twitter, Facebook, Instagram oder TikTok – das Sternzeichen hat überall einen oder gleich mehrere Accounts. Dabei tauschen sie sich auch gerne mit anderen Menschen aus. Sie können aber nur schwer mit Kritik umgehen: Hagelt es für ein Video doch mal negative Kommentare, ist das Sternzeichen sehr enttäuscht.

Wassermann

TikTok hat es dem Wassermann richtig angetan. Er verbringt viel Zeit mit der App, um das beste Video zu produzieren und danach hochzuladen. Um sich von neuen Ideen inspierieren zu lassenl schaut er sich davor meistens viele Clips an. Da können schon mal ein paar Stunden draufgehen! Doch nicht nur bei TikTok ist das Sternzeichen akitiv – auch Instagram nutzt er täglich. Schon gelesen? Mit diesen 3 Sternzeichen ist eine Beziehung kompliziert