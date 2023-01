Diese 4 Sternzeichen hassen Romantik

Sie hassen Kerzen oder einen romantischen Filmabend. Und von Valentinstag halten sie erst recht nichts. Einige Menschen können ihre Gefühle nicht in Worte fassen und gelten als absolut unromantisch. Diese Charaktereigenschaft trifft laut dem Horoskop besonders auf vier Sternzeichen zu.

Für die meisten geht Liebe ohne Romantik überhaupt nicht. Schließlich will man seinen Partner zeigen, wie gern man ihn wirklich hat – sei es mit kleinen Gesten oder Worten wie ‚Ich liebe dich‘. Denn solche Situation bestärken die Zweisamkeit und tut einer Beziehung richtig gut. Es gibt tatsächlich aber auch Menschen, die total unromantisch sind und damit rein gar nichts anfangen können. Laut dem Horoskop ist das vor allem bei einigen Sternzeichen der Fall.

Diese Sternzeichen sind total unromantisch

Skorpion

Der Skorpion mag im Bett sehr leidenschaftlich sein – aber Romantik? Fehlanzeige! Das Sternzeichen will lieber seinen Spaß und das Leben in vollen Zügen genießen. Mit Romantik können Skorpion-Geborene einfach gar nichts anfangen. Wenn man mit einem Skorpion zusammen ist, kann man viele Abenteuer erleben – ein romantisches Candle-Light-Dinner wird jedoch bei dem Sternzeichen nicht drin sein.

Zwilling

Der Zwilling hat kein Problem damit, seine Liebe oder Gefühle in Worte auszurücken. Schließlich ist er auch sehr kommunikativ. Romantische Gesten kann man von dem Sternzeichen jedoch nicht erwarten. Er würde nicht mal ansatzweise darauf kommen, ein romantisches Dinner mit seinem Liebsten zu planen oder einfach mal ein Straß Rosen mit nach Hause bringen. Und auch, seinen Schwatz zu verwöhnen, kommt nicht in Frage – das ist ihm einfach zu langweilig.

Wassermann

Ein ähnliches Verhalten trifft auf den Wassermann zu. Nicht mal am Valentinstag kann sein Schatz etwas von ihm erwarten. Mit ihm kann man über alles reden und das Sternzeichen ist auch sehr intelligent, aber Romantik ist absolut nicht sein Fall. Lieber würde er eine aufregende Reise mit seinem Liebsten machen, anstatt mit ihm romantisch essen gehen. Auf ein solches Geplänkel fahren Wassermann-Geborene absolut nicht ab. Autsch!

Steinbock

Der Steinbock will, dass es seinem Partner gut geht und kümmert sich auch in schweigen Phasen sehr um ihn. Jedoch hält das Sternzeichen absolut nichts von Romantik. Das Problem: Sie denken, dass die Beziehung bei romantischen Dingen einfach uncool ist, was natürlich völliger Quatsch ist. Ein romantischer Wochenendtrip ist ihnen einfach zu kitschig – da kann man eher einen Bungee-Sprung erwarten. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen haben in der Liebe die größten Ansprüche