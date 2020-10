Diese 3 Sternzeichen wirken älter, als sie sind!

Du lernst jemanden kennen und verstehst dich bestens mit ihr/ihm. Irgendwann erfährst du das Alter und verwunderter könnte man nicht sein. Manche Menschen wirken einfach reifer, als sie es sind und dafür ist besonders das Verhalten ausschlaggebend.

“Man ist nur so alt, wie man sich fühlt”, sicherlich hast du diesen Spruch schon mal gehört. Meist trifft dieser Spruch nur bei ältere Menschen zu, um sich ein wenig jünger zu fühlen – oder? Nein, absolut nicht. Du hast sicherlich schon die ein oder andere Person getroffen, die wesentlich älter wirkt, als sie tatsächlich ist. Und dabei spielt nicht nur das Aussehen eine wichtige Rolle, sondern auch der Charakter. Einige Menschen sind viel reifer in ihrem Denken, als es für ihr Alter “üblich ist”.

Diese Sternzeichen wirken besonders reif

Krebs

Dadurch, dass du so ein gefühlvoller Mensch bist kannst du dich besonders gut in die Lage anderer hineinversetzen. Empathie wird bei dir nämlich großgeschrieben! Du nimmst dich gerne den Problemen anderer an und hilfst ihnen da so gut es nur geht. Oft wirkst du dadurch extrem erwachsen – was nicht immer stimmt. Denn nur weil du die Krisen anderer meistert, heißt es nicht, dass du deine eigenen bewältigen kannst.

Wassermann

Wassermänner sind extrem entschlossen und standhaft. Das aber nicht einfach so – sie schauen sich verschiedenste Sichtweisen zu einem Thema an und bilden sich dann eine Meinung dazu. Nicht nur das: sie bilden sich extrem gerne weiter ist ihnen erstmal einen Sache in den Kopf geschossen möchten sie darüber alles wissen. Das Sternzeichen wirkt dadurch extrem weise!

Fische

Vor allem in Sache emotionaler Reife können Fische punkten! Sie betrachten Dinge immer aus mehreren Perspektiven und lassen sich von ihren Gefühlen nicht so schnell überrennen. Für sie ist es besonders bedeutsam nicht immer nur die eine Seite zu sehen – und genau das schätzen die Freunde der Fische.