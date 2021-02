Diese 3 Sternzeichen sind total zynisch

Sie nehmen alles und jeden auf die Schippe: Niemand ist vor ihnen sicher. Einige Sternzeichen können nicht anders als in jeden zweiten Satz eine sarkastische Bemerkung einzufügen. Das ist teilweise so schlimm, dass es eher an die Grenze des Zynismus geht!

Es gibt doch nichts als jemanden kennenzulernen der den gleichen Humor hat, wie man selber. Man ist sofort auf einer Wellenlänge, lacht über das selbe und kann sich auch mal den einen oder anderen Spaß erlauben. Doch Humor hat irgendwo auch seine Grenzen – spätestens wenn er wirklich jemand anderen verletzt. Jeder hat da ein eigenes Empfinden welches man beachten sollte, doch nicht diese drei Sternzeichen. Sie schlagen maßlos über die Stränge und ziehen sich liebend gerne an dem Leid andere hoch.

Diese Sternzeichen sind extrem sarkastisch

Skorpion

Gerade am Anfang möchte der Skorpion noch seine Fassade wahren. Das tut er gerade durch Witze auf Kosten anderer – er will sich durch das Schlechtmachen der anderen selbst pushen. Erst wenn man das Sternzeichen ein bisschen besser kennenlernt merkt man wie verletzlich und emotional der Skorpion eigentlich ist.

Zwilling

Ganz klar: Zwillinge haben zwei Gesichter. Beim Sternzeichen äußert sich das in einer sehr ausgelassen, fröhlichen und liebe Art – im Gegenteil dazu die sehr ernste und sarkastische. Gerade weil das Sternzeichen diese Seiten oft tauscht nehmen Außenstehende die eigentlich so herzliche Seite gar nicht wahr.

Krebs

Beim Krebs ist es so eine Sache: An dem einen Tag könnte der Witz extrem gut ankommen, am anderen bekommst du eine sarkastischste Antwort zurück. Der Krebs ist sehr sensibel und kann sich an einem schlechten Tag die verletzenden Sprüche absolut nicht verkneifen. Schließlich darf das Umfeld gerne erfahren, dass das eigene Leben gerade alles andere als gut läuft. Und irgendwo muss man schließlich den Frust rauslassen! Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen wollen nie etwas verpassen