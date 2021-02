Diese 3 Sternzeichen sind echte Messis

Es ist nicht leicht manche Sachen wegzuschmeißen. Gerade die mit Erinnerungen wollen einfach nicht ihren Platz in der eingestaubten Kiste verlassen. Der emotionale Wert ist einfach zu hoch – bei drei Sternzeichen ist das Messi-Gen aber besonders stark ausgeprägt.

Ordnung zu halten ist gar nicht so einfach, vor allem dann nicht, wenn die Zeit für alles mögliche fehlt – Frühjahrsputz ist da weit entfernt! Doch für manche ist das gar nicht mal so schlimm: sie lieben das Chaos und fühlen sich in dem auch total wohl. Und wenn es um das Thema “Sachen wegschmeißen” geht, gibt es tausend wichtigere Sachen, als das. Schließlich könnte man das ein oder andere sicherlich noch gebrauchen – auch wenn die Wohnung aus allen Nähten platzt.

Diese Sternzeichen sind total unordentlich

Fische

Wenn es um Tagräume geht macht den Fischen niemand was vor. Sie sind, egal ob im wachen oder schlafenden Zustand, immer in ihrer ganz eigenen Welt. Sie brauchen diesen gedanklichen Freiraum um das kreative Chaos in ihrem Kopf zu bewältigen. Und diese Unordnung findet sich in den eigenen vier Wänden wieder – nichts ist so richtig aufgeräumt, man selbst würde die Krise bekommen. Doch die Fische wissen ganz genau wo sich was befindet und haben den total Durchblick!

Waage

“Das Leben ist viel zu schön, als es mit unnötigen Dingen zu verbringen” – ganz das Motto der Waage. Wie man sich denken kann gehören lästige Aufgaben wie den Haushalt schmeißen nur bedingt dazu. Viel lieber möchte das Sternzeichen die Zeit mit Freunden, einer Serie oder dem Kochen verbringen. Eigentlich ist so ziemlich alles wichtiger als aufräumen.

Wassermann

Beim Wassermann ist das Messi-Dasein fast schon bedenklich. Sobald er etwas wegschmeißen muss, brennen bei ihm jegliche Sicherungen durch. Er bekommt extrem schlechte Laune und will mit allen Mitteln verhindern, dass einer seiner Schätze abhanden kommt. Will man dem Sternzeichen beim Entrümpeln helfen kann man sich auf ein wildes und lautes Abenteuer einstellen.