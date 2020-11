Diese 3 Sternzeichen haben im November 2020 viel Glück

Jetzt wo es langsam Winter wird, kommen die ersten negativeren Gedanken auf. Von Glück und Lebenslust sind die meisten im November weit entfernt. Doch ein paar Sternzeichen haben sich den November zu ihrem gemacht und haben einen besonders guten Monat vor sich.

Der November läutet so langsam die kalte und graue Jahreszeit ein. Der Herbst mit seinen bunten Farben ist offiziell vorbei – ab jetzt wird es traurig, bis nächstes Jahr Frühling. So passiert in den winterlichen Monaten auch, neben Weihnachten und Silvester, wenig Gutes – ausgenommen bei einigen Sternzeichen. Denn bei ihren stehen die Sterne besonders passend im November. Hier erwarten sie viele positive Ereignisse und Glück.

Diese Sternzeichen haben den besten November

Fische

In diesem Monat erwartet den Fisch finanziell noch eine große Überraschung! Und die ist alles andere als schlecht, denn das Sternzeichen bekommt in den nächsten Wochen einen fetten Bonus! Wenn du ihn nicht schon bekommen hast. Ganz klar, dass der November wirklich schlechteres für dich bereithalten könnte. Die finanzielle Spritze kommt dir genau recht, denn dein Konto wurde langsam bedeutend leer – und das quasi zwei Tage nach Auszahlung deines Gehalts.

Waage

Dein Geburtstag liegt hinter dir, der dich nochmal ordentlich Kraft tanken lassen hat. Generell waren die letzten Wochen bei dir sehr erholend. Da kann der kalte November ruhig kommen: Du als Waage erhellst mir deiner guten Laune den ganzen Raum! Dein Umfeld profitiert total von dir und wird sich deswegen auch erkenntlich zeigen. Eigentlich würde das Sternzeichen im November besonders viele Verabredungen mit Arbeitskollegen und Freunden haben, leider macht Corona da dieses Jahr einen Strich durch die Rechnung.

Stier

Gerade läuft beim Stier alles wirklich gut! Das Privatleben ist endlich frei von jeglichem Drama, toxische Menschen hat das Sternzeichen aussortiert und nun bekommst du in deinem Job eine großen Karrieresprung! Die letzten Monate haben sich ausgezahlt und endlich wirst du mit der harten Arbeit belohnt. Dazu kommt, dass du im November außerordentlich gut gelaunt bis – der Alltag läuft bei dir besonders reibungslos an! Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen verlieben sich auf Tinder