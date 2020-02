Britney Spears: Die Sängerin hatte einen Tanz-Unfall!

Ups… das lief mal gar nicht gut für Britney Spears! Die Sängerin ist auch für ihre Tanzeinlagen bekannt. Doch nun ging etwas schief und dabei brach sich sogar einen Fuß. In einem Statement erzählt ihr Freund, was genau vorgefallen ist.

Britney Spears tanzt für ihr Leben gern. Doch ihr Hobby wurde nun zum Verhängnis: Bei einer Tanzeinlage hat sie sich verletzt! „Meine Löwin hat sich den Mittelfußknochen gebrochen, während sie das tat, was sie liebt – tanzen. Ich wünsche ihr die beste Genesung, damit sie springen, rennen und sich wieder den Hintern abtanzen kann“, schreibt ihr Freund Sam Asghari bei Instagram.

Britney hat sich einen Fuß gebrochen

Dazu postete er einen Schnappschuss aus dem Krankenhaus – darauf lächelt Britney Spears wieder. Sie scheint es also mit Humor zu nehmen. Und natürlich muss die Pop-Prinzessin derzeit auch einen Gips tragen. Darauf schrieb ihr Liebster „stärker“ – aber was meint er eigentlich genau damit? „Wenn etwas kaputtgeht, heilt es tendenziell stärker, vor allem dann, wenn du mein Mädchen bist“, schrieb er in einer Bildunterschrift.

Er kümmert sich rührend um seine Liebste und steht ihr zur Seite – mittlerweile scheint es ihr auch wieder deutlich besser zu gehen. Und auch die Fans wünschen ihr gute Besserung und hoffen, dass die Sängerin bald wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird.