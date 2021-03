BibisBeautyPalace: Sie legt sich gleich doppelt unters Messer!

Wenn Bianca Claßen ein neues Video auf ihrem Youtube-Kanal BibisBeautyPalace hochlädt, dann geht es eher um Beauty-Tipps. Doch mit ihrem neusten Video geht sie einen Schritt weiter. Sie spricht offen über Schönheitsoperationen. Zwei Stellen an ihrem Körper stören sie selbst so sehr, dass sie sich unters Messer legen will.

Noch vor Jahren fing sie mit Videos über das Haarflechten an. Heute zeigt sie in Vlogs ihr privates Leben. Egal, ob Familie, Hausbau oder einfach nur Pranks oder Challenges. Doch nun hat spricht sie offen über ein sehr umstrittenes Thema. Sie will nämlich zwei Körperstellen, mit denen sie selbst nicht zufrieden ist, korrigieren lassen.

BibisBeautyPalace legt sich unters Messer

Mit zwei Stellen an ihrem Körper ist sie überhaupt nicht zufrieden. Zum einen ist das ihre Nase. Eine kleine Erhöhung auf ihrer Nase stört sie sehr. Nach langer Überlegung sei sie zu dem Entschluss gekommen, ihre Nase korrigieren zu lassen. Doch das soll nicht der einzige Eingriff bleiben. Auch ihre Oberweite soll größer werden. Sie will sich Implantate einsetzen lassen. „Ich war immer zufrieden mit meiner Oberweite. Aber mir war auch schon immer bewusst, dass ich eher eine kleine Oberweite habe und es gab in der Vergangenheit Situationen, in denen mich das sehr gestört hat“, sagt sie in ihrem neusten Video auf ihrem Youtube-Kanal. Dennoch rät sie davon ab, ihr das nachmachen zu wollen und appelliert an die Vernunft ihrer Fans. „Das Wichtigste ist, dass man sich selber in seinem Körper wohlfühlt. Es ist nicht wichtig, irgendwelchen Idealen zu entsprechen“, setzt sie fort. Mit Brustimplantaten ist eine Schwangerschaft schwierig. Bekommen also Lio und Emily keine Geschwisterchen mehr?

Familienplanung bei den Claßens abgeschlossen?

Natürlich wollen ihre Fans schon länger wissen, ob es in den nächsten Jahren noch mehr Nachwuchs bei den jungen Influencern geben soll. Doch die Schönheitsoperationen sind schon eine indirekte Antwort auf die immer wiederkehrende Frage. Wenn man sich Implantate einsetzen lässt, dann ist das sehr hinderlich für eine Schwangerschaft. Dennoch redet die 28-Jährige ganz offen über das Thema. „Man soll nie nie sagen, aber ich denke, dass unsere Familienplanung erst einmal abgeschlossen ist“, verrät die Beauty. Schon gelesen? Jana Ina & Giovanni Zarrella: Das ist ihr Ehe-Geheimnis!