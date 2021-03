Jana Ina & Giovanni Zarrella: Das ist ihr Ehe-Geheimnis!

Bei “Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe” ist Jana Ina Zarrella nicht mehr wegzudenken. Die Moderatorin präsentiert seit der ersten Staffel die erfolgreiche Kuppelshow und hat zu den Kandidaten einen engen Draht. Bei KUKKSI verriet sie nun, worauf es beim Dating wirklich ankommt und weshalb ihre Ehe mit Giovanni so gut läuft.

Die Kandidaten wollen bei “Love Island” ihre große Liebe finden. Tatsächlich sind durch die Show einige Paare entstanden – andere treten eher ins Fettnäppchen und verstellen sich in der Show. Jana Ina Zarrella findet, dass das keine gute Idee ist und hat den ultimativen Dating-Tipp für die Kandidaten. “Die Kandidaten sollten sich treu bleiben. Gerade auch, weil man in Social Media heute viele Sachen zeigt, was man eigentlich gar nicht ist. Drei Wochen können lang sein – niemand kann auf Dauer solange eine Rolle spielen. Deshalb sollte man von Beginn an so sein, wie man auch wirklich ist”, sagt die Moderatorin im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Darum klappt die Ehe mit Giovanni perfekt

Jana Ina ist seit mehr als 10 Jahren mit Giovanni Zarrella verheiratet – die beiden sind ein absolutes Traumpaar. Uns hat sie auch verraten, worauf es in einer Beziehung wirklich ankommt. “Eine Beziehung funktioniert nur, wenn es eine Respektbasis gibt. Bei Giovanni und mir ist Respekt immer sehr groß geschrieben. Wir sind im April schon 17 Jahre zusammen und ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns mal mit bösen Worten beschimpft haben”, erzählt sie uns. Deshalb funktioniere ihre Ehe einfach perfekt.

Respekt ist ihr daher besonders wichtig. “Es ist ganz wichtig, dass man seinen Partner immer respektiert und gewisse Grenzen nie überschreitet. Wenn einmal der Respekt verloren geht, kann man das nicht wieder gut machen. Unterstützung und dem anderen den Rücken freihalten ist extrem wichtig. In einer Beziehung ist man ein Team und das macht viel aus”, meint Jana Ina Zarrella. “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” läuft immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Love Island 2021: Jana Ina Zarrella verrät Show-Geheimnis!