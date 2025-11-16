„Bauer sucht Frau“-Kandidat Friedrich wird angefeindet – „Ich habe versucht, das nicht an mich ranzulassen“

Friedrich aus der diesjährigen Staffel von „Bauer sucht Frau“ lässt die Frauenherzen höher schlagen. Der Landwirt hat bisher die meisten Bewerbungen erhalten. Im Netz erhält der Hottie jedoch viele Anfeindungen.

„Bauer sucht Frau“-Kandidat Friedrich hat einen unglaublichen Rekord gebrochen: Er bekam so viele Bewerbungen wie kein anderer Kandidat in den vergangenen 20 Jahren. Aber warum sucht er dann überhaupt eine Frau im TV? „Ich habe nie ein Problem gehabt, Frauen kennenzulernen. […] Aber mein Problem war, daraus eine feste Beziehung entstehen zu lassen, denn es muss auf verschiedenen Ebenen passen“, sagt der Kandidat in der „Bild“-Zeitung.

Seine Ex-Freundin wollte, dass Friedrich in eine andere Stadt zieht – jedoch will er seinen Hof nicht aufgeben. „Daher habe ich mir gedacht, ‚Bauer sucht Frau‘ ist eine gute Möglichkeit, Frauen kennenzulernen, die wissen, worauf sie sich einlassen“, sagt Friedrich.

„Wurde er beim ‚Bachelor‘ nicht genommen?“

Als attraktiver Bauer hat er jedoch mit Anfeindungen im Netz zu kämpfen. „Nachdem mein Vorstellungsvideo zu Pfingsten ausgestrahlt worden ist, gab es in den sozialen Medien öfter den Vorwurf, ich würde nur mitmachen, um mehr Reichweite auf Instagram zu bekommen. Da wurde geschrieben: Was will der bei ‚Bauer sucht Frau‘? Wurde er beim ‚Bachelor‘ nicht genommen? Wurde er eingekauft? Ich habe versucht, das nicht an mich ranzulassen“, so der „Bauer sucht Frau“-Kandidat.

Beim Scheunenfest hat sich Friedrich für Laura und Selina entschieden. In der Kuppelshow verbringt man den ganzen Tag miteinander – darin sieht der Bauer einen Vorteil: „Das war eine schöne Möglichkeit zu sehen, ob die Frauen authentisch sind, ob sie sich wirklich darauf einlassen, oder ob sie sich verstellen, um gut rüberzukommen. Aber ich hatte bei beiden das Gefühl, dass sie mich wirklich kennenlernen wollten.“ Es habe sich schnell herausgestellt, ob die Chemie passt und es harmoniert – für welche Dame sich der Frauenschwarm letztendlich entschieden hat, durfte er aber natürlich noch nicht verraten.

