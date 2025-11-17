„Bauer sucht Frau“ 2025: Friedrich über seine Vergangenheit – „Hatte einen Tiefpunkt“

Friedrich aus der diesjährigen Staffel von „Bauer sucht Frau“ ist ein absoluter Frauenschwarm. Nun spricht der 29-Jährige über seine Vergangenheit – und diese war nicht immer einfach.

Friedrich zieht die Frauen in den Bann! Der Landwirt ist nämlich der Rekordhalter bei „Bauer sucht Frau“ und hat die meisten Bewerbungen erhalten. Obwohl der Spargelbauer sehr begehrt ist – er hatte eine schwere Zeit hinter sich.

„Wenn ich mal als Opi mit meinen Freunden auf einer Bank sitze, dann will ich ganze Bücher voller Geschichten haben, die ich mal erlebt habe“, sagt Friedrich Dieckmann im Interview mit dem „Soester Anzeiger“.

„Ich hatte einen kleinen Tiefpunkt und wollte grundlegend etwas ändern“

Im Jahr 2024 wollte er einige Änderungen wagen, denn für den Spargelbauer lief das Jahr alles andere als rund – deshalb habe er sich auch bei „Bauer sucht Frau“ beworben. „Ich hatte einen kleinen Tiefpunkt und wollte grundlegend etwas ändern für meine körperliche und mentale Gesundheit. […] Am Ende muss man sich immer an den eigenen Haaren aus dem Dreck ziehen“, gesteht der 29-Jährige. „Ich bin immer offen für Neues, ich liebe es, auszuprobieren – so war’s mit ‚Bauer sucht Frau‘ auch“, meint der Frauenschwarm.

Friedrich hat auch mit Anfeindungen zu kämpfen

Seine Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ sorgt aber auch für Kritik. Denn einige User meinen: Ein solch attraktiver Bauer müsse gar nicht an einer solchen Sendung teilnehmen. Das sieht der 29-Jährige allerdings anders. „Nachdem mein Vorstellungsvideo zu Pfingsten ausgestrahlt worden ist, gab es in den sozialen Medien öfter den Vorwurf, ich würde nur mitmachen, um mehr Reichweite auf Instagram zu bekommen. Da wurde geschrieben: Was will der bei ‚Bauer sucht Frau‘? Wurde er beim ‚Bachelor‘ nicht genommen? Wurde er eingekauft? Ich habe versucht, das nicht an mich ranzulassen“, sagt Friedrich in der „Bild“-Zeitung.

Eine solche Sendung habe den Vorteil, dass man 24 Stunden am Tag mit den Frauen verbringen müsse – so kann man sich laut Friedrich besser kennenlernen: „Das war eine schöne Möglichkeit zu sehen, ob die Frauen authentisch sind, ob sie sich wirklich darauf einlassen, oder ob sie sich verstellen, um gut rüberzukommen. Aber ich hatte bei beiden das Gefühl, dass sie mich wirklich kennenlernen wollten.“

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ immer montags um 20.15 Uhr und ist vorab bei RTL+ abrufbar.