Bachelorette 2022: Sharon Battiste zeigt sich mit Glatze!

Noch 10 Männer kämpfen in Thailand um die begehrte letzte Rose von Sharon Battiste. Doch wer ist ihr Mr. Right? Genau das will die schöne Junggesellin bei weiteren Dates und persönlichen Gesprächen in dieser Woche herausfinden. Denn: Am Ende will sie ihr Herz an den Einen verschenken. Doch noch fühlt sie sich zu mehr als nur einem Mann hingezogen – Gefühlschaos pur!

Aber auch den Männern verlangt die aufregende Achterbahn der Gefühle einiges ab. Sharon bemerkt die Unsicherheiten bei dem einen oder anderen Mann und möchte das erste Date der Woche dazu nutzen, den Jungs auf den Zahn zu fühlen. Was treibt sie um? Das will sie bei einem Strandtag mit Emanuell, Alex, Tom, Stas, Hannes, Jan und Steffen herausfinden. Doch bei aller Ernsthaftigkeit herrscht auch ausgelassene Stimmung bei kühlen Drinks und einer Runde Limbo. Ein schöner Tag, der für einen Mann ein noch schöneres Ende findet. Hier knistert nicht nur das Lagerfeuer – und der Moment für einen Kuss könnte perfekter nicht sein …

Am nächsten Tag warten die Männer lange auf eine Nachricht von Sharon. Freuen darf sich schließlich Lukas. Er folgt Sharons vielversprechender Einladung – „In Thailand passieren bei Vollmond magische Dinge“ – in ihre Villa. Gemeinsam lassen sie typisch thailändische Krathongs in den Teich, bemalen sich mit UV-Körperfarbe und genießen ein romantisches Bad vor einer Vollmond-Schattenwand. Ein ganz besonderes Date, das Sharon mit einem ganz besonderen Moment krönen möchte: „Seitdem ich die Glatze habe, habe ich mir vorgestellt: ‚Wie ist es, wenn ich es einem Mann zeige?'“

Die „Nacht der Rosen“ ohne Perücke

Ihre andere Seite – die, ohne Perücke – möchte Sharon in der Nacht der Rosen auch den anderen Männern zeigen. Wie werden sie reagieren, wenn sie die schöne Rosenlady erstmals so sehen? Und welche Boys müssen in der „Nacht der Rosen“ die Villa verlassen? RTL zeigt „Die Bachelorette“ ab dem 15. Juni 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Sharon Battiste: Sie ist die neue Bachelorette!