Bachelor 2020: Kandidatin Rebecca Elisa Hüttemann nimmt kein Blatt vor den Mund

Rebecca Elisa Hüttemann ist ein echter Hingucker! Die Beauty ist Kandidatin bei „Der Bachelor“ und will versuchen, sich gegen die anderen 21 Konkurrentinnen durchzusetzen und das Herz von Sebastian Preuss zu erobern – ob ihr das tatsächlich gelingen wird?

Anpassungsfähig, freundlich und sensibel – so beschreibt sich die 26-Jährige aus Gütersloh. Rebecca nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt ihre Meinung, wenn ihr etwas nicht passt. „Wenn mir was nicht passt, sage ich das direkt ins Gesicht. Aber leise – ich kläre gerne in ruhigem Ton“, verriet die 26-Jährige in einem Interview mit RTL. Gemeinsam mit ihrer Schwester leitet sie ein Hostel in Transsylvanien – damit will sie das Kinderheim ihrer Mutter unterstützen. Hauptberuflich arbeitet die Single-Lady als Make-Up Artist. Mode und Beauty sind ihre Leidenschaften und liebt es, andere Menschen zu verwandeln.

Steckbrief

Alter: 26 Jahre

Beruf: Make-up Artist

Wohnort: Gütersloh (Nordrhein-Westfalen)

Single: seit 5 Jahren

Das sollte ihr Traummann mitbringen

Schon seit 5 Jahren hat Rebecca Elisa Hüttemann keinen Mann an ihrer Seite – das soll sich nun ändern. Ihr Partner sollte „ein lockerer Mensch, mit dem ich lachen und abends auf der Couch kuscheln kann“. Sie setzt außerdem voraus, dass er reisefreudig ist – sie liebt es, andere Länder zu erkunden. Sie will sich gegen die anderen Konkurrentinnen durchsetzen – ob sie bald gemeinsam mit Sebastian Preuss verreisen wird? Die neuen Folgen von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 8. Januar 2020 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.