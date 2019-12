Bachelor 2020: Kandidatin Michele Stradomska will keine Freundschaft Plus

Michele Stradomska weiß, was sie will! Die 24-Jährige Powerlady kämpft ab dem 8. Januar um 2015 Uhr in der neuen Staffel von „Der Bachelor“ um Sebastian Preuss. Seit knapp zwei Jahren ist die Beauty schon Single – nun will sie endlich ihren Traumprinz finden.

Die Münchnerin arbeitet als Kosmetikerin, aber ist auch ein echter Autofreak. Die Marke und das Modell spielen dabei weniger eine Rolle – die 24-Jährige legt vor allem einen großen Wert auf Geschwindigkeit. Sie mag schnelle Schlitten und sollte der Bachelor genügend PS unter der Haube haben, ist das schon ein Pluspunkt. „In meiner Beziehung hatte ich bisher das Gefühl, dass ich mehr gegeben und mehr um die Liebe gekämpft habe“, sagt Michele Stradomska in einem Interview mit RTL.

Steckbrief

Alter: 24 Jahre

24 Jahre Beruf: Kosmetikerin

Kosmetikerin Wohnort: München (Bayern)

München (Bayern) Single: seit knapp 2 Jahren

Michele Stradomska hat klare Ziele: Sie wollte schon immer früh heiraten und Kinder bekommen – in früheren Beziehungen hat das bisher nicht geklappt. Ihr Traummann sollte also ein absoluter Familienmensch sein. Die 24-Jährige will keine Freundschaft Plus mehr. Sie hat keinen Bock mehr auf Männer, welche sich nicht binden wollen. Ob sie bei Sebastian Preuss mehr Glück haben wird? Die neuen Folgen von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 8. Januar 2020 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.