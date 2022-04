Köln 50667: Danny Liedtke alias Kevin steigt aus!

Danny Liedtke ist ein Urgestein bei „Köln 50667“. Seit der ersten Folge ist der Darsteller in der RTLZWEI-Daily zu sehen. Doch nach über neun Jahren steigt der Hottie aus. In einem emotionalen Post wendet er sich an die Community.

Fans von „Köln 50667“ müssen ganz stark sein: Danny Liedtke steigt aus der beliebten Daily aus! Seine Rolle Kevin knickt nach dem abgelehnten Heiratsantrag und der Trennung von Leonie völlig ein. Sein einziger Ausweg: Die Flucht nach Hause! In der Serie wird er die Stadt verlassen. Kevin ist wütend, zerlegt danach noch das Zimmer und verabschiedet sich – er kehrt Köln tatsächlich den Rücken!

Trauriger Abschied von Danny Liedtke bei „Köln 50667“

Für Danny Liedtke ist der Abschied sehr emotional. In einem Post in den sozialen Netzwerken wendet er sich an die Fans und postet dazu ein Bild mit dem verstorbenen Ingo Kantorek. „Deine Fußstapfen waren einfach zu groß die du hinterlassen hast ‚Big Daddy‘ auch wenn es viele vielleicht nicht wahrhaben möchten … Aber du hast eine zu große Lücke hinterlassen. Ich möchte nochmal auf diesem Weg mit dir kommunizieren … Denn heute kommt die letzte Folge von Kevin bei Köln 50667 und nur der Cast der ersten Stunde versteht was Köln 50667 für uns bedeutet … Und ich weiß was dieses Projekt für dich bedeutet hat. Und ich denke jeder der mich kennt weiß wie sehr mir dieser Schritt wehtut“, schreibt Dann Liedtke.

Und weiter: „Aber nach über 9 Jahren sagt Kevin heute Goodbye bei Köln 50667. Aber es geht bei diesen Post nicht um mich sondern um dich Ingo dieser Post soll nochmal an dich erinnern. Du warst ein guter Mann und das Projekt Köln 50667 hat so viel Leben durch dich erhalten … Für mich warst du ein Vorbild und Freund. Ich vermisse dich sehr … Aber nun heißt es Abschied nehmen. Was wohl dein Rat wäre in dieser Phase ? Fakt ist … Diese Zeit werde ich nicht vergessen und immer im Herzen tragen.“ Die letzte Folge von „Köln 50667“ mit Danny Liedtke zeigt RTLZWEI an diesem Mittwoch um 18:05 Uhr. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.