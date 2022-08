Kim Kardashian: 10 Fakten über das It-Girl

Wohl jeder kennt Kim Kardashian! Denn die Milliardärin ist schließlich weltberühmt und aus der Promi- und Glamour-Szene absolut nicht mehr wegzudenken. Zu dem It-Girl gibt es aber das ein oder andere Geheimnis. KUKKSI bringt da mal etwas Licht ins Dunkel. Mit diesem Wissen kannst du ganz sicher vor deinen Freundinnen und Freunden angeben. Es gibt nämlich einige interessante Details über die 41-Jährige.

Ihre TV-Show war ein voller Erfolg, sie war schon im Weißen Haus und auch ihre Kosmetik hat einen riesigen Hype. Aber vor allem durch ihre Fernsehauftritte und die Serie über den Kardashian-Clan wurde sie weltberühmt. Es gibt aber noch so einiges mehr über sie zu wissen. Sie zählt damit zum bekanntesten It-Girl weltweit. KUKKSI hat einige Fakten über Kim Kardashian zusammengestellt.

Steckbrief zu Kim Kardashian

Name: Kimberly Noel Kardashian

Kimberly Noel Kardashian Geburtstag: 21.10.1980

21.10.1980 Sternzeichen: Waage

Waage Geburtsort: Los Angeles / Kalifornien (USA)

Los Angeles / Kalifornien (USA) Größe: 158 cm

158 cm Gewicht: 53 kg

10 spannende Fakten zu Kim Kardashian

Das It-Girl ist armenischer Abstammung. Seit der Generation ihres Großvaters sind sie aber alle in den USA geboren.

Sie lebt noch immer in ihrer Geburts- und Heimatstadt Los Angeles.

Ihr Vater Robert Kardashian war ein sehr berühmter Anwalt und enger Vertrauter von so manchen Stars wie beispielsweise O.J. Simpson.

Ihre Mutter Kris Jenner hat englische, schottische, deutsche, irische und niederländische Wurzeln.

Das Vermögen von Kim Kardashian wird laut Forbes auf circa 1,8 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Es gibt ein sehr berühmtes Sex Tape von ihr und Rapper Ray J, welches von Vivid Entertainment veröffentlicht wurde.

Sie hatte bisher drei Ehen: 2000 bis 2004 mit Damon Thomas, 2011 mit Kris Humphries und 2014 bis 2022 mit Ye.

2007 wurden die ersten Folgen von der Familien-Reality-Show „Soap Keeping Up with the Kardashians“ veröffentlicht. Dadurch wurden sie weltberühmt.

Es gibt von ihr ein Handyspiel mit dem Namen „Kim Kardashian: Hollywood“, welches ein großer Erfolg wurde.

Sie hat mehrere Kinder: North West, Chicago West, Psalm West, Saint West.