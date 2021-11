Heath Freeman: Bones-Star mit nur 41 Jahren verstorben!

Traurige Nachrichten für alle Fans von Heath Freeman. Der Schauspieler, der vor allem durch die Erfolgsserien „Bones“ und „Navy CIS“ bekannt wurde, ist überraschend gestorben – und das gerade einmal mit 41 Jahren. Das machte das Model Shanna Moakler öffentlich, welche eine nahestehende Freundin des Serienstars war.

Aus Hollywood kamen in letzter Zeit viele gute Neuigkeiten, doch nun gibt es auch einen Grund zu trauern. Der Schauspieler Heath Freeman ist überraschend gestorben. Dabei war er gerade einmal 41 Jahre alt. Über 20 Jahre lang stand er auf der Bühne und spielte in einigen Filmen und Serien mit. Darunter auch Serien wie „Bones – Die Knochenjägerin“ oder „Navy CIS“.

Heath Freeman überraschend verstorben

Das Model Shanna Moakler überbrachte via Instagram die traurige Nachricht: Heath Freeman. Die beiden verband eine enge Freundschaft. Nun nahm sie via Social Media Abschied. „Mit gebrochenem Herzen hörte ich vom Verlust meines lieben Freundes Heath Freeman, einem talentierten Schauspieler, Regisseur, Produzenten, hervorragenden Koch und guten Freund“, schrieb sie in dem Beitrag auf ihrem Profil. „Du wirst sehr vermisst und ich werde jede erstaunliche Erinnerung, die wir hatten, in Ehren halten… und wir haben viele tolle“, setzte sie fort.

Die Karriere von Heath Freeman

In Deutschland ist er vor allem durch seine Rollen in „Bones – die Knochenjägerin" und „Navy CIS" bekannt. Allerdings spielte er noch in vielen anderen Serien mit, die hierzulande nicht so bekannt sind. Zuletzt sah man ihn beispielsweise in den Serien „Spartacus: Blood and Sand" und „Torchwood: Web of Lies". Das ist allerdings schon zehn Jahre her. In der jüngeren Vergangenheit konzentrierte er sich nämlich mehr auf Filme. So sah man ihn dieses Jahr in „12 Mighty Orphans".