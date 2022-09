Diese 3 Sternzeichen sind wahre Herzensbrecher

Die Liebe kann so unglaublich schön sein – gleichzeitig ist sie aber auch verletzlich oder extrem schmerzahft. Schon jedem wurde wohl mal das Herz gebrochen – das kann richtig weh tun. Bei einigen Sternzeichen sollte man lieber aufpassen, denn laut dem Horoskop sind sie echte Herzensbrecher.

Es kann schnell passieren, dass man sich in eine Person verliebt – das fühlt sich großartig an. Man verbringt viel Zeit miteinander, liegt sich in den Armen und schwebt auf Wolke sieben. Doch der ganze Zauber kann auch schnell zerstört werden, denn einige können auch schnell das Herz brechen – und das kann richtig weh tun. Laut dem Horoskop sind in Sachen Liebe besonders drei Sternzeichen sehr gefährlich.

Diese 3 Sternzeichen können dir schnell das Herz brechen

Schütze

Der Schütze denkt sehr egoistisch und stellt seine Bedürfnisse über die der anderen – das trifft auch auf eine Beziehung zu. Wenn der Partner andere Pläne hat als er selbst, kann er auch schon mal schnell die Beziehung ohne weiteres beenden. Denn das Sternzeichen fühlt sich dann eingeengt und will lieber sein eigenes Ding macht, ohne dass ihm jemand reinredet – deshalb zieht er schnell einen Schlussstrich. Die Gefühle anderer sind ihm ziemlich egal – er hat absolut kein schlechtes Gewissen, dass der andere mit der Trennung sehr zu kämpfen hat.

Skorpion

Der Skorpion ist mysteriös und hält auch gerne die Distanz zu anderen Menschen. Verliebt sich das Sternzeichen jedoch, ist für ihn der Spaß im Bett besonders wichtig. Da bleibt manchmal nicht für Zeit für andere Sachen – generell zeigen sich Skorpion-Geborene auch gefühlskalt. Ein weiteres Problem: Der Skorpion kann extrem eifersüchtig sein. Fühlt er sich vernachlässigt, kann er eine Beziehung von einem zum anderen Tag sofort beenden – und das teilweise ohne Erklärung. Er bricht dann zu seinem Partner auch meist sofort den Kontakt ab. Bei dem Sternzeichen ist Vorsicht geboten!

Löwe

Zu den größten Herzensbrechern zählt auch der Löwe. Das Sternzeichen liebt seinen Partner über alles und ist auch extrem leidenschaftlich. Er bringt auch mächtig viel Feuer in die Beziehung. Der Haken: Leider hält diese Phase nicht ganz lange an. Denn Löwe-Geborene stehen gerne im Mittelpunkt und möchte bewundert werden. Wenn das nicht mehr der Fall ist, kann er die Beziehung schnell beenden und bricht dem anderen damit das Herz. Dann sucht er sich meist eine neue Liebe. Ganz schön fies! Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen lieben mehrere Menschen gleichzeitig