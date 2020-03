Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca: Darum geht es in der neuen Staffel!

RTLZWEI zeigt ab dem 25. März 2020 die neue Staffel von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca„. Nun wurden erste Details enthüllt: Zum Geburtstag von Töchterchen Sophia soll die große Geburtstagsparty steigen und Iris Klein will wieder Oma werden – doch mit der Nachwuchsplanung will es nicht so recht klappen und der Tod von Costa reißt eine schmerzliche Lücke in die Familie.

Zu Sophias viertem Geburtstag gibt es noch viele Vorbereitungen zu treffen, schließlich soll es für die kleine Prinzessin eine märchenhafte Geburtstagsfete geben. Dabei spielt Daniela immer wieder mit dem Gedanken an ein zweites Kind.

Das passiert in der ersten Folge

Es steht der vierte Geburtstag von Sophia an, hierfür gibt es für Daniela und Lucas noch viel vorzubereiten. Die märchenhafte Geburtstagsfeier soll zur Mega-Party werden, deswegen wird auch eine gigantische Hüpfburg bestellt und viele Gäste eingeladen. Streitpunkt der beiden ist immer wieder, dass Daniela der Meinung ist, Lucas würde seine Tochter zu sehr verwöhnen. Auch der sehnlichste Wunsch nach einem zweiten Kind kommt beim Schwelgen in der Vergangenheit bei Daniela wieder hoch. Kann dieser erfüllt werden? Und wird die Geburtstagsfeier ein Erfolg?

Darum geht es in der Doku-Soap

Die Doku-Soap begleitet das bunte Leben von Familie Katzenberger/Cordalis auf Mallorca und gibt hautnahe Einblicke in den Alltag des Promi-Paars. Dabei stellen sich Daniela und Lucas allen Herausforderungen die es in Fragen der Kindererziehung, bei Familienunstimmigkeiten oder stressigen Job-Phasen zu meistern gilt. Die neue Staffel von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ zeigt RTLZWEI ab dem 25. März 2020 immer mittwochs um 20:15 Uhr.