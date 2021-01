BTS: Diese 5 Dinge machen die Band einzigartig!

Wenn es plötzlich um das Thema BTS geht, dann beginnen schon bei einigen anderen Künstlern die Beine zu zittern. Und das zurecht. Denn die Band ist so einzigartig, dass sie es locker mit jeder Boygroup der Welt aufnehmen können. Aber woran liegt das eigentlich? Was macht BTS anders als andere Künstler?

Die südkoreanische K-Pop-Band räumt seit acht Jahren eine Vielzahl von internationalen Preisen ab. Dabei wurden sie erst vor 11 Jahren gegründet. Aber woran liegt das? Hinter dem Namen BTS steckt ein riesiges und einzigartiges Erfolgskonzept, was ihnen niemand so leicht nachmacht. Es gibt fünf Dinge, die die sieben Bandmitglieder so besonders macht.

Deshalb ist die Band BTS so besonders

Sie haben die ARMY hinter sich

Mit einer riesigen und treuen Fanbase haben sie immer den Rückhalt, den sie brauchen. Und die Beziehung zwischen Band und Fans ist bei BTS ganz besonders. So sorgen die Fans immer für mächtigen Support. Das sieht man vor allem bei Youtube, Twitter und Instagram.

Sie haben die krassesten Bühnenshows

Die Südkoreaner stecken nicht nur sehr viel Herzblut und Leidenschaft in die Musik selbst, sondern auch in ihre Konzerte und Auftritte. Das beste Beispiel dafür sind ihre Choreographien, die wochenlang eingeübt und geprobt werden.

Ihr Merchandise

Natürlich haben die meisten Bands auch ihren eigenen Merchandise, doch auch hier hat BTS eine ganze Schippe Kreativität und Leidenschaft mit rein gebracht. Wenn irgendwo ein Konzert stattfindet, erkennt man die ARMY sofort an ihrem Kleidungsstil. Neben typischen Klamotten haben sie aber sogar ein Handy auf den Markt gebracht.

BTS bedeutet nicht nur Singen

Wenn man Bandmitglied bei BTS sein will, dann muss man mehr als nur singen können. Denn die sieben BTS-Mitglieder können nicht nur singen. Sie sind auch noch Songwriter, Tänzer und Produzenten. Das muss man erst mal alles so perfektionieren wie die Jungs.

Die Musik ist nicht zu vernachlässigen

Natürlich ist BTS aber auch für ihre Musik berühmt und ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer Besonderheit und des Erfolges. Sie bringen nicht nur einen einzigartigen Musikstil in die Ohren, sondern überzeugen auch durch ihre Einzigartigkeit. Es werden nämlich auch mal gern mehrere Musikstile vermischt und auch mal ein Stilbruch begangen. Wahre Genies eben. Schon gelesen? BTS: Was bedeutet eigentlich ihr Bandname?