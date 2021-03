Ideenlos? Das sind 5 inspirierende Instagram-Accounts!

Irgendwie findest du dein Insta-Profil viel zu langweilig und zu Standard? Dann wird es Zeit, dein Profil mal wieder neu zu gestalten und etwas aufzufrischen. Falls du dafür aber noch nicht die richtige Idee gefunden hast, haben wir für durch in diesem Artikel ein paar Inspirationen. So wird dein Profil bestimmt wieder richtig nice und deine Freunde werden staunen.

Wenn man täglich auf Instagram unterwegs ist, dann sieht man so viele einzigartige Accounts und tolle Ideen. Du willst auch so etwas haben? Dann solltest du dich zuerst fragen, in welche Richtung du gehen möchtest. Was soll dein Profil präsentieren? Lifestyle, Essen, Reisen oder vielleicht einfach nur dich? Erst wenn du das weißt, kannst du auch so richtig loslegen und deinen eigenen Account auffrischen und erneuern.

Inspirierende Instagram-Accounts

Lauren Conrad

Die Influencerin hat nicht nur 5,8 Millionen Abonnenten, sondern auch ein Instagram-Profil, was sich echt sehen lässt. Für jeden Post nimmt sie immer weiche Farben und helle Töne. Dabei sind ihre Beiträge eine Mischung aus Familie, Freunde, Urlaub und verschiedensten Motiven.

Ballerina Project

Hast du vielleicht ein Hobby und weißt nicht, wie du es am besten in dein Instagram-Profil einbringst? Dann solltest du diesem Account mal einen Besuch abstatten. Denn hier sieht man wunderbar, wie man seine Leidenschaft visualisieren kann.

Blush Shop

Vielleicht hast du aber auch den Gedanke, Sachen verkaufen zu wollen. Dann ist das Profil von Blush Shop eine gute Adresse, um Inspirationen abzustauben. Wenn du also mit dem Gedanken spielst, einen kleinen Online-Shop aufzubauen, wirst du hier sicher fündig.

Macchat

Eine eigene Fanpage für dein Haustier? Klingt verrückt, doch das echt eine große Nummer werden, wenn du die Sache richtig angehst. Macchat hat dafür eine perfekte Vorlage, wie du es umsetzen kannst. Immerhin hat die Katze so 320 000 Abonnenten erreicht.

Adam Gallagher

Du willst dich selbst in Szene setzen und auf deinem Profil soll es nur um dich gehen? Dann schau mal bei Adam Gallagher vorbei. Dieser Account ist Inspiration und Kreativität pur. Doch Vorsicht. Dieses Profil könnte Fernweh verursachen. Schon gelesen? Welche Pflanze passt eigentlich am besten zu mir?